Gérald Darmanin saisit l’Inspection générale de la Justice après la découverte d’un procureur adjoint au siège du Rassemblement national. L’enquête vise à clarifier les circonstances de cette présence et son éventuel impact sur les obligations déontologiques du magistrat, dans le contexte d'une information judiciaire sur des fuites d'informations.

Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, a annoncé ce mercredi 25 novembre avoir saisi l’Inspection générale de la Justice (IGJ) après la découverte d’un procureur adjoint du parquet de Paris dans les locaux du Rassemblement national. Le garde des Sceaux souhaite établir les circonstances exactes de cette présence et déterminer si le magistrat a respecté ses obligations déontologiques.

Le 9 novembre dernier, les enquêteurs de l’Inspection générale de la police nationale (IGPN) avaient croisé Christian de Rocquigny lors d’une perquisition au siège du parti. Le magistrat affirme s’y être rendu à titre privé pour rencontrer Jean-Paul Garraud, eurodéputé du RN et ancien magistrat. Ce dernier assure que leurs échanges concernaient notamment la coopération judiciaire en matière de lutte contre le narcotrafic.

Une affaire sur fond de soupçons de fuites judiciaires

La découverte intervient dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 27 juillet dernier concernant de possibles transmissions d’informations confidentielles du ministère de l’Intérieur vers le Rassemblement national. Les investigations portent notamment sur le rôle éventuel d’Hugues Moutouh, ancien secrétaire général de Beauvau, qui a depuis demandé à être relevé de ses fonctions de préfet de la région Centre-Val de Loire.

Le parquet de Paris a toutefois précisé que la présence de Christian de Rocquigny au siège du RN apparaissait sans rapport avec la procédure ayant motivé la perquisition. L’enquête administrative devra déterminer si cette visite était compatible avec les exigences d’impartialité et de déontologie auxquelles sont soumis les magistrats. La saisine de l’Inspection générale de la Justice ne préjuge, à ce stade, d’aucune faute disciplinaire.

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