Primaire socialiste : le vote en ligne victime d’une cyberattaque dès son ouverture, la justice va être saisie

La primaire socialiste a été la cible d’une cyberattaque ce vendredi, dès l’ouverture de sa plateforme de vote en ligne. Patrick Mennucci, président de la commission d’organisation du scrutin, a annoncé que des connexions automatisées avaient été utilisées pour saturer le site et empêcher une partie des électeurs de voter normalement. Malgré ces perturbations, les organisateurs assurent que le scrutin n’a jamais été interrompu et que les votes enregistrés n’ont pas été compromis. Une action en justice est annoncée.

Des robots utilisés pour saturer la plateforme de vote

L’attaque a commencé dans la matinée, alors que les électeurs étaient invités à participer au scrutin en ligne. Selon les explications fournies par Patrick Mennucci, les auteurs ont cherché à multiplier artificiellement les connexions simultanées afin de perturber l’accès au site.

«La nature de cette attaque consiste à porter à son maximum le nombre de connexions simultanées par le biais de bots (robots). De fait, cet afflux massif et fictif de connexions entrave la capacité à voter d’une partie des électrices et électeurs», a déclaré le président de la commission d’organisation.

Le procédé décrit correspond à une attaque par déni de service distribué, généralement appelée DDoS. Elle consiste à submerger un service informatique de requêtes pour ralentir son fonctionnement ou le rendre temporairement inaccessible à certains utilisateurs. Une telle opération peut perturber l’accès à une plateforme sans nécessairement permettre aux attaquants de pénétrer dans ses systèmes ou de modifier les données enregistrées.

Le scrutin maintenu malgré les difficultés de connexion

La commission d’organisation affirme que la plateforme est restée opérationnelle depuis le début du vote. Elle assure également que les suffrages déjà exprimés sont préservés et que l’attaque n’a pas compromis leur intégrité.

«Toutefois, à aucun moment la plateforme de vote n’a été interrompue et le scrutin a pu se poursuivre sans coupure depuis son ouverture. L’intégrité des votes enregistrés n’est pas compromise», a précisé Patrick Mennucci.

Ces assurances ne signifient toutefois pas que tous les électeurs ont pu voter immédiatement. Les organisateurs reconnaissent que l’afflux de connexions artificielles a entravé l’accès au service pour une partie des participants. Aucune estimation du nombre d’électeurs concernés n’a été communiquée dans les premières annonces.

Une assistance mobilisée et deux journées pour voter

Dès la détection de l’attaque, les responsables du scrutin indiquent avoir engagé des mesures techniques destinées à maintenir le fonctionnement de la plateforme. Une ligne d’assistance a également été mobilisée pour accompagner les électeurs rencontrant des difficultés de connexion.

«Dès l’identification de cette attaque, toutes les mesures nécessaires ont été prises pour garantir la continuité du scrutin et permettre à chacune et chacun d’exercer son droit de vote», a indiqué la commission d’organisation.

Les responsables rappellent par ailleurs que le vote se déroule sur deux journées. Les électeurs qui n’ont pas réussi à se connecter lors de leurs premières tentatives disposent donc encore d’un délai pour participer au scrutin.

La justice va être saisie

Les organisations politiques participant à l’organisation de la primaire ont annoncé leur intention de saisir la justice à la suite de cette cyberattaque. L’objectif sera notamment de déterminer l’origine des connexions malveillantes et d’identifier les personnes qui ont organisé ou commandité l’opération.

À ce stade, aucun auteur n’a été publiquement identifié et aucun élément communiqué ne permet d’attribuer l’attaque à une organisation politique, à un groupe de pirates informatiques ou à une intervention étrangère. Les investigations devront également permettre de préciser l’ampleur des perturbations et leurs éventuelles conséquences sur la participation.

La commission d’organisation maintient que le scrutin peut se poursuivre dans les conditions prévues. Les résultats de la primaire devront néanmoins être examinés à la lumière des difficultés techniques rencontrées par les électeurs, alors que la plateforme de vote reste ouverte.