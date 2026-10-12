Émeutes en Nouvelle-Calédonie : quatre anciens ministres visés par une plainte, la Cour de justice de la République appelée à trancher

Deux ans après les émeutes en Nouvelle-Calédonie, une plainte visée contre quatre ministres français a été déposée par des militants indépendantistes. Ils accusent le gouvernement d'avoir orchestré leur transfert en métropole avant l'aval des juges, remettant en question le respect des libertés individuelles. La Cour de justice de la République examine actuellement la recevabilité de cette plainte.

Deux ans après les violentes émeutes qui ont secoué la Nouvelle-Calédonie, la gestion de la crise par le gouvernement français pourrait faire l’objet d’une nouvelle procédure judiciaire. La Cour de justice de la République (CJR) examine, en ce début de semaine du 12 octobre 2026, la recevabilité d’une plainte déposée par six militants indépendantistes kanak, dont Christian Tein, président du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS). Leur démarche vise quatre responsables politiques de premier plan : Gabriel Attal, Éric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu. Les plaignants dénoncent les conditions dans lesquelles ils ont été interpellés en juin 2024, puis transférés à plus de 17 000 kilomètres de leur territoire, dans différentes prisons de l’Hexagone. Ils soupçonnent les autorités politiques d’avoir organisé leur éloignement avant même les décisions de justice autorisant leur placement en détention provisoire.

Déposée le 31 août dernier, la plainte représente une nouvelle étape dans un dossier particulièrement sensible. Au moment des faits, Gabriel Attal dirigeait le gouvernement, Gérald Darmanin occupait le ministère de l’Intérieur, Éric Dupond-Moretti était garde des Sceaux et Sébastien Lecornu ministre des Armées. Les six militants considèrent que les décisions prises à leur encontre répondaient davantage à une volonté politique de neutraliser des responsables indépendantistes qu’à des nécessités judiciaires. Cette interprétation reste contestée et devra être examinée par les magistrats. À ce stade, aucun des quatre responsables visés n’a été reconnu coupable des faits dénoncés. La Cour de justice de la République doit seulement déterminer si la plainte peut donner lieu à des investigations.

Des transferts vers l’Hexagone qui remontent à juin 2024

Pour comprendre cette affaire, il faut revenir aux événements de mai 2024. La Nouvelle-Calédonie est alors plongée dans une crise majeure, déclenchée par l’opposition indépendantiste à un projet de réforme du corps électoral pour les élections provinciales. Le texte, soutenu par les autorités françaises, devait élargir les conditions d’inscription sur les listes électorales. Les organisations indépendantistes y voyaient une remise en cause des équilibres politiques hérités des accords de Matignon et de Nouméa. Les manifestations ont progressivement dégénéré en émeutes, principalement dans le Grand Nouméa. Le bilan humain s’est élevé à 14 morts, tandis que plusieurs centaines de personnes ont été blessées. Les destructions ont représenté plus de deux milliards d’euros de dégâts, touchant notamment les entreprises, les commerces, les infrastructures publiques et les habitations.

Dans ce contexte, les autorités ont engagé des investigations visant plusieurs responsables de la Cellule de coordination des actions de terrain (CCAT), organisation indépendantiste accusée à l’époque d’avoir participé à l’organisation des troubles. En juin 2024, Christian Tein et plusieurs militants ont été interpellés et mis en examen. Six d’entre eux ont été transférés dans des établissements pénitentiaires de l’Hexagone, notamment à Mulhouse, Dijon, Bourges et Riom. Cette mesure exceptionnelle les a éloignés de leurs familles, de leurs avocats habituels et de leur environnement personnel. Les autorités judiciaires avaient alors notamment invoqué la gravité des faits reprochés, les risques de troubles à l’ordre public et la situation du centre pénitentiaire de Nouméa, marqué par des mutineries pendant les émeutes.

Les militants dénoncent une décision politique prise avant celle des juges

Le cœur de la nouvelle plainte porte sur les conditions dans lesquelles ces transferts ont été préparés. Les avocats des militants estiment que le déplacement vers l’Hexagone aurait été décidé au niveau gouvernemental avant que les magistrats compétents aient officiellement statué sur leur placement en détention provisoire. Ils s’appuient notamment sur les circonstances de l’opération et sur le prépositionnement d’un avion militaire à l’aéroport de La Tontouta. Pour la défense, cet élément pourrait révéler une organisation préalable des transferts. Les plaignants demandent que la justice détermine si cette anticipation relevait d’une préparation logistique normale ou d’une intervention politique illégale dans une décision relevant de l’autorité judiciaire.

La plainte vise des qualifications pénales particulièrement graves, notamment des actes arbitraires attentatoires à la liberté individuelle, un abus d’autorité aggravé et une association de malfaiteurs en vue de la préparation de ces infractions. Ces accusations restent celles des plaignants et ne constituent pas des faits judiciairement établis. La distinction est essentielle, car une préparation logistique anticipée ne suffit pas, à elle seule, à démontrer qu’un ministre aurait ordonné illégalement une arrestation ou une incarcération. Les magistrats devront, si une instruction est ouverte, rechercher les éventuelles décisions individuelles prises par les responsables politiques et déterminer leur articulation avec celles des juges.

Des échanges tendus entre ministres pendant les émeutes

Pour étayer leur démarche, les avocats évoquent également des échanges intervenus au sommet de l’État pendant la crise calédonienne. Des images issues d’un documentaire tourné en 2024 montrent notamment des discussions particulièrement tendues entre Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Gabriel Attal lors d’une cellule de crise gouvernementale. Le ministre de l’Intérieur souhaitait alors envoyer un message de fermeté face aux violences, tandis que le Premier ministre insistait sur la nécessité de réponses judiciaires visibles. Éric Dupond-Moretti s’était agacé de l’absence du procureur de la République de Nouméa, alors en déplacement à l’étranger au début des troubles. Dans cette séquence, le garde des Sceaux avait notamment lancé : « Je n’ai pas d’interlocuteur, bordel de merde ! »

Ces images témoignent de la pression exercée sur l’exécutif au moment où les violences se multipliaient en Nouvelle-Calédonie. Elles ne démontrent cependant pas, à elles seules, une intervention illégale du gouvernement dans les décisions judiciaires ultérieures. Une source proche du dossier kanak, citée par Outre-mer La 1ère, affirme qu’Éric Dupond-Moretti serait aujourd’hui particulièrement embarrassé par cette affaire. Cette appréciation n’a pas été confirmée publiquement par l’ancien ministre et ne peut être présentée comme un fait établi. Pour les avocats des plaignants, ces échanges méritent néanmoins d’être examinés afin de déterminer si des instructions politiques ont pu être données aux services chargés des arrestations et des transferts.

La Cour de cassation avait déjà validé des décisions de détention

La nouvelle procédure intervient après plusieurs recours engagés dès 2024 contre l’éloignement des militants. Certains détenus avaient contesté leur placement en détention provisoire dans l’Hexagone, notamment en invoquant les conséquences de cet éloignement sur leur vie familiale. La distance de plus de 17 000 kilomètres compliquait considérablement les visites des proches et les contacts avec leurs enfants. Les avocats avaient également soulevé des arguments liés au respect des droits de la défense et au caractère exceptionnel des transferts. Ces questions avaient été examinées par différentes juridictions, notamment la Cour de cassation.

Dans un arrêt du 22 octobre 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation avait rejeté le pourvoi d’un militant contestant son incarcération dans l’Hexagone. Les magistrats avaient notamment retenu les circonstances exceptionnelles de la crise et les difficultés de sécurité rencontrées en Nouvelle-Calédonie. Cette décision avait validé, dans le dossier concerné, le maintien de la détention provisoire. Elle ne réglait toutefois pas la question aujourd’hui posée devant la CJR : celle d’une éventuelle responsabilité pénale de membres du gouvernement dans l’organisation des arrestations et des transferts. Les deux procédures portent sur des questions juridiques distinctes.

Un non-lieu prononcé en juin 2026, mais contesté par le parquet

Le dossier a connu un tournant important au printemps 2026. Après l’instruction consacrée au rôle présumé de responsables indépendantistes dans l’organisation des émeutes, les juges ont prononcé début juin un non-lieu général. Cette décision signifie que les magistrats instructeurs n’ont pas retenu de charges suffisantes pour renvoyer les personnes concernées devant une juridiction de jugement. Elle a été accueillie favorablement par les avocats des militants, qui contestaient depuis le début les accusations d’organisation des violences. Le parquet de Paris a cependant fait appel, empêchant de considérer ce non-lieu comme définitivement acquis.

Cette évolution judiciaire occupe une place importante dans l’argumentation des plaignants. Pour eux, l’absence de renvoi devant un tribunal à l’issue de l’instruction renforce les interrogations sur les mesures particulièrement contraignantes prises en 2024. Mais il convient de rappeler qu’un non-lieu, même devenu définitif, n’établirait pas automatiquement l’illégalité d’une détention provisoire ou d’un transfert décidés antérieurement. Les mesures de détention sont appréciées au regard des éléments disponibles et des risques identifiés au moment où elles sont prononcées. La plainte devant la CJR devra donc démontrer d’éventuelles infractions propres aux responsables politiques, indépendamment de l’évolution du dossier pénal initial.

Que peut réellement décider la Cour de justice de la République ?

La Cour de justice de la République possède une compétence particulière dans le système judiciaire français. Elle est chargée de juger les membres du gouvernement pour les crimes et délits qu’ils auraient commis dans l’exercice de leurs fonctions. Sa procédure comporte plusieurs étapes. Lorsqu’une plainte est déposée, elle est d’abord examinée par une commission des requêtes composée de magistrats. Celle-ci peut décider de la classer ou de permettre l’engagement de poursuites. Dans cette seconde hypothèse, la procédure peut conduire à la saisine de la commission d’instruction de la CJR, chargée de conduire les investigations nécessaires.

C’est cette première étape qui est examinée en ce début de semaine. Les avocats des militants espèrent obtenir une décision favorable, permettant l’audition des différents protagonistes et l’analyse des conditions dans lesquelles les transferts ont été organisés. Me François Saint-Pierre, l’un des conseils des plaignants, estime que leur démarche repose sur des éléments sérieux. Il souligne cependant que les délais de réponse sont difficiles à prévoir, compte tenu du caractère peu fréquent de ce type de procédure. Me François Roux, autre avocat des militants, évoque pour sa part une décision susceptible d’intervenir lundi 12 ou mardi 13 octobre.

Une éventuelle décision favorable ne signifierait pas que Gabriel Attal, Gérald Darmanin, Éric Dupond-Moretti et Sébastien Lecornu seraient automatiquement renvoyés devant la Cour de justice de la République. Elle permettrait d’engager une phase d’investigations destinée à rechercher les éléments à charge comme à décharge. Les magistrats pourraient notamment examiner les documents administratifs, les échanges entre cabinets ministériels et les décisions judiciaires prises en juin 2024. Des auditions pourraient également être organisées. Une instruction de cette nature pourrait durer plusieurs mois, voire plusieurs années, avant qu’une décision soit prise sur d’éventuelles poursuites.

Une affaire qui pose la question de la séparation des pouvoirs

L’un des principaux enjeux juridiques de cette plainte concerne la séparation entre le pouvoir exécutif et l’autorité judiciaire. Dans une situation de crise grave, le gouvernement dispose de moyens importants pour assurer la sécurité publique, organiser le transport de personnes détenues et mobiliser les forces de l’ordre. Mais les décisions de placement en détention provisoire relèvent des magistrats compétents. Les plaignants considèrent que cette frontière aurait pu être franchie pendant les événements calédoniens. Ils demandent donc à la CJR de déterminer si les ministres ont exercé leurs responsabilités dans le cadre légal ou s’ils ont participé à des décisions portant illégalement atteinte à la liberté individuelle.

La difficulté de cette démarche réside notamment dans l’établissement d’une responsabilité personnelle. Selon Nicolas Hervieu, juriste et professeur affilié à l’École de droit de Sciences Po, il pourrait être complexe d’imputer directement aux ministres des décisions qui ont finalement été prises par des juges. L’existence d’une volonté politique de fermeté ne suffit pas à caractériser une infraction. Pour que la procédure aboutisse, il faudrait identifier des actes précis et établir leur éventuel caractère illégal. Cette analyse rappelle que la gravité des accusations ne préjuge pas de leur validité juridique.

Une nouvelle étape dans les suites judiciaires de la crise calédonienne

La plainte intervient dans un territoire encore profondément marqué par les conséquences des violences de 2024. Les destructions ont durablement affecté l’économie calédonienne, fragilisé les entreprises et provoqué une crise sociale majeure. Le débat sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie demeure également sensible, entre les partisans du maintien dans la République française et les organisations indépendantistes. Dans ce contexte, les procédures judiciaires liées aux émeutes continuent d’alimenter les tensions politiques. Pour les militants concernés, la plainte devant la CJR représente une possibilité d’obtenir des explications sur les décisions prises à leur encontre. Pour les institutions françaises, elle pose la question du contrôle juridictionnel des actes gouvernementaux en période de crise.

Éric Dupond-Moretti connaît déjà le fonctionnement de la Cour de justice de la République. En novembre 2023, alors qu’il était garde des Sceaux, il avait été jugé pour prise illégale d’intérêts dans une affaire concernant des magistrats. Il avait finalement été relaxé. Cette précédente procédure ne présente pas de lien direct avec le dossier calédonien, mais elle illustre le caractère particulier de cette juridiction, compétente pour examiner les responsabilités pénales des membres du gouvernement dans l’exercice de leurs fonctions.