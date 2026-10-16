«Tocard menteur»: violent clash entre Alexis Corbière et Éric Naulleau sur fond de polémique autour de Samuel Paty

Alexis Corbière et Éric Naulleau s'affrontent sur X, le jour du sixième anniversaire de l'assassinat de Samuel Paty. La dispute, déclenchée par des propos controversés de Corbière sur les caricatures de Charlie Hebdo, se transforme en échange virulent d'accusations de mensonge. Cette polémique rappelle les tensions persistantes autour de l'affaire Samuel Paty.

Le ton est monté entre Alexis Corbière et Éric Naulleau sur X. Ce vendredi, jour du 6e anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, l’ancien député et le polémiste se sont violemment affrontés au sujet de déclarations faites en 2021 sur les caricatures de Charlie Hebdo montrées en classe. Accusé de mensonge, Alexis Corbière a répliqué en traitant Éric Naulleau de « tocard menteur ». Ce dernier lui a répondu en l’accusant de pratiquer le « mensonge à l’échelle industrielle ».

Alexis Corbière traite Éric Naulleau de « tocard menteur »

L’échange a commencé autour d’une ancienne déclaration d’Alexis Corbière concernant Samuel Paty, le professeur d’histoire-géographie assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Éric Naulleau a remis en circulation un article de Libération titré : « Caricatures Alexis Corbière : “Mes propos n’étaient en rien une critique du travail de Samuel Paty” ».

Alexis Corbière a vivement contesté les propos que le polémiste lui attribuait. Sur X, il a lancé : « Eh le tocard menteur… je te mets au défi de trouver cette fausse citation que tu m’attribues… j’ai précisément toujours dit l’inverse…. »

Une attaque à laquelle Éric Naulleau a répondu sans détour : « Non content d’être un professeur qui ne maîtrise pas la conjugaison du verbe “mettre”, vous pratiquez le mensonge à l’échelle industrielle. »

Des déclarations sur les caricatures de Charlie Hebdo qui avaient provoqué un tollé en 2021

L’origine de cette dispute remonte au 15 octobre 2021. Invité sur La Chaîne parlementaire, à l’occasion du premier anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty, Alexis Corbière avait interrogé la pertinence de montrer certaines caricatures de Charlie Hebdo à des adolescents.

L’ancien député de La France insoumise avait notamment déclaré : « À mon époque, Charlie Hebdo était réservé aux adultes. » Il s’était également interrogé : « N’y a-t-il pas là-dedans des dessins qui ne sont pas faits pour des adolescents ? »

Il avait ensuite développé son raisonnement : « On ne parle pas à un enfant de 10 ans comme à un collégien ou à un lycéen. » Avant d’ajouter : « Le métier de l’enseignant n’est pas de choquer, mais de faire progresser. L’école doit rester un lieu de transmission. »

Ces déclarations avaient déclenché une importante polémique politique. Plusieurs responsables avaient reproché à Alexis Corbière de remettre indirectement en cause les choix pédagogiques de Samuel Paty, assassiné par un terroriste islamiste après avoir présenté des caricatures du prophète Mahomet dans un cours consacré à la liberté d’expression.

Olivier Faure, alors premier secrétaire du Parti socialiste, avait notamment dénoncé des propos susceptibles de laisser penser que le professeur portait une responsabilité dans son propre assassinat.

Alexis Corbière avait déjà démenti toute critique de Samuel Paty

Face à la polémique, Alexis Corbière avait immédiatement contesté cette interprétation. Il avait assuré : « Je ne parlais pas de Samuel Paty. » Il avait également qualifié l’enseignant assassiné d’« irréprochable » et dénoncé une « polémique manœuvrière indigne ».

L’ancien député avait expliqué que ses remarques concernaient l’adaptation des supports pédagogiques à l’âge des élèves et non le travail personnel de Samuel Paty. Il avait défendu la nécessité d’enseigner la liberté de conscience et le droit de critiquer les religions, tout en tenant compte de la maturité des enfants.

C’est cette distinction qu’Alexis Corbière a de nouveau revendiquée ce vendredi face à Éric Naulleau. L’article de Libération reproduit par le polémiste reprenait d’ailleurs explicitement le démenti formulé par l’ancien député en 2021.

Une violente passe d’armes le jour anniversaire de l’assassinat de Samuel Paty

Cette confrontation a eu lieu le 16 octobre 2026, exactement six ans après l’assassinat de Samuel Paty. Le professeur avait été décapité à proximité de son collège par Abdoullakh Anzorov, un terroriste islamiste de 18 ans, après une campagne de haine alimentée par de fausses accusations concernant son cours sur la liberté d’expression.

L’affaire a donné lieu à plusieurs procès, dont un procès en appel devant la cour d’assises spéciale de Paris. La justice a notamment examiné le rôle de la campagne de dénigrement qui avait précédé le meurtre de l’enseignant.

Six ans après les faits, les déclarations d’Alexis Corbière continuent ainsi d’alimenter les affrontements politiques. Avec ses accusations de mensonge et les insultes de l’ancien député, la confrontation entre Éric Naulleau et Alexis Corbière a pris une tournure particulièrement virulente sur les réseaux sociaux.