La Courneuve: après son HLM, le député-maire LFI Aly Diouara obtient un appartement neuf de 100 m² pour 1.377€ par mois

Aly Diouara, député-maire LFI de La Courneuve, fait face à une nouvelle polémique après avoir obtenu un appartement neuf de 100 m² pour un loyer de 1.377 € par mois, suscitant des interrogations sur le traitement prioritaire de son dossier. Cette situation résonne avec ses critiques passées sur le logement social de son prédécesseur.

Déjà épinglé cet été pour avoir conservé son logement social malgré son indemnité parlementaire de plus de 7 600 euros brut par mois, Aly Diouara se retrouve au cœur d’une nouvelle polémique. Selon Le Canard enchaîné, Le député-maire LFI de La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, vient de se voir attribuer un appartement neuf de près de 100 m² par Plaine Commune Habitat. Son dossier aurait bénéficié d’un traitement prioritaire.

Un cinq-pièces neuf attribué en priorité ?

Le 17 novembre dernier, la commission d’attribution de Plaine Commune Habitat a accordé à Aly Diouara un appartement de cinq pièces, d’une superficie exacte de 99,27 m², situé dans une résidence neuve de La Courneuve. Son loyer mensuel s’élève à 1 377,48 euros hors charges, soit moins de 14 euros le mètre carré.

Il ne s’agit pas d’un HLM classique, mais d’un logement intermédiaire, un dispositif permettant notamment aux ménages des classes moyennes d’accéder à des appartements dont les loyers sont plafonnés et dont l’attribution est soumise à des conditions de ressources.

Les conditions dans lesquelles le dossier du député-maire aurait été traité en priorité suscitent désormais des interrogations.

Un bailleur présidé par une adjointe du maire LFI de Saint-Denis

Plaine Commune Habitat, qui gère plus de 20 000 logements sociaux en Seine-Saint-Denis, est présidé depuis juin 2026 par Sofia Boutrih, élue communiste et troisième adjointe de Bally Bagayoko, le maire LFI de Saint-Denis.

Aly Diouara occupe par ailleurs les fonctions de vice-président de l’établissement public territorial Plaine Commune, auquel est rattaché le bailleur.

À ce stade, aucune irrégularité dans l’attribution de cet appartement n’a toutefois été établie.

En 2022, Aly Diouara dénonçait le logement social de son prédécesseur

Cette nouvelle affaire intervient alors que les anciennes déclarations d’Aly Diouara sur le logement social de son prédécesseur avaient déjà ressurgi au mois d’août.

Le 15 décembre 2022, celui qui n’était alors ni député ni maire s’en prenait à Gilles Poux, ancien édile de La Courneuve, lui reprochant de bénéficier d’un logement social alors que 3 000 demandeurs étaient en attente d’une attribution dans la commune.

Il dénonçait également les revenus de son prédécesseur, estimés à « 8 000 €/mois d’argent public », avant de conclure : « Montrez-moi le capitaliste, je vous montrerai le vautour. »

Quatre ans plus tard, Aly Diouara s’est retrouvé dans une situation comparable à celle qu’il dénonçait.

Plus de 7 600 euros brut par mois et toujours député-maire

Élu député en juillet 2024, puis maire de La Courneuve en mars 2026, Aly Diouara continue de percevoir son indemnité parlementaire mensuelle de 7 637,39 euros brut.

Un recours contre son élection municipale lui permet légalement de conserver provisoirement ses deux mandats. Bien que le tribunal administratif ait rejeté cette contestation, une saisine du Conseil d’État prolonge cette situation.

L’élu avait néanmoins affirmé avoir suspendu le versement de son indemnité de maire.

Cet été, face aux critiques, Jean-Luc Mélenchon avait pris la défense d’Aly Diouara et de Bally Bagayoko, dénonçant un « racisme systémique ».

Le député-maire avait promis de quitter son HLM

En août dernier, Aly Diouara avait reconnu publiquement : « Oui, je bénéficie d’un logement social », tout en assurant être « totalement dans les clous » sur le plan juridique.

L’élu insoumis expliquait également avoir tenté de trouver un logement dans le parc locatif privé depuis son élection à l’Assemblée nationale, mais que ses démarches s’étaient « heurtées, jusqu’alors, au refus de propriétaires privés ».

Avec l’attribution de ce 5 pièces s neuf, Aly Diouara devrait donc prochainement quitter son HLM. Reste désormais à connaître les critères ayant conduit au traitement présumé prioritaire de son dossier, ainsi que les explications du député-maire et de Plaine Commune Habitat sur les conditions de cette attribution.