« Ce n’est pas notre guerre » : Teddy Riner sème le trouble sur l’Ukraine avant de nuancer ses propos

Teddy Riner exprime des réserves sur l'envoi de troupes françaises en Ukraine, qualifiant cela de « pas notre guerre ». Après des clarifications, il souligne son désir de favoriser une solution diplomatique sans préciser comment. En parallèle, le gouvernement souligne que les missions militaires françaises se limitent à la formation et à l'entretien, sans engagement direct dans les combats.

En déplacement au Salon des maires, mercredi 25 novembre, Teddy Riner a contesté l’envoi de militaires français en Ukraine. Le candidat à la présidentielle a ensuite nuancé ses déclarations, expliquant vouloir contribuer à mettre fin au conflit s’il accédait à l’Élysée.

La séquence débute par une question sur le calendrier présidentiel. Favorable à un scrutin avancé, le champion olympique évoque ses inquiétudes concernant la situation internationale, puis les relations avec la Russie. Interrogé par les journalistes, il affirme : « Je ne comprends pas qu’on envoie des troupes en Ukraine, alors que ce n’est pas notre guerre. »

Relancé sur la portée de cette déclaration, Teddy Riner cherche à préciser sa position. Il explique souhaiter rassembler les interlocuteurs et favoriser une issue diplomatique. Dans cet échange, il ne détaille toutefois ni les moyens d’y parvenir ni les conditions d’un éventuel accord.

Des missions de formation et de maintenance

Les militaires français dont la présence a été rapportée en Ukraine sont chargés de former des soldats ukrainiens et de participer à l’entretien des équipements. Selon les informations de l’AFP reprises par LCP, ces missions excluent les opérations de combat.

Le gouvernement défend cette distinction entre assistance militaire et participation directe aux hostilités. Mercredi, à l’Assemblée nationale, Jean-Noël Barrot a réaffirmé qu’aider un pays agressé à se défendre ne faisait pas automatiquement de la France une partie au conflit.

Sources citées dans l’article AFP · LCP