Le chancelier allemand Friedrich Merz reconnaît que le refus d'intégrer l'Ukraine à l'OTAN en 2008 constitue une erreur ayant contribué à la guerre actuelle. Durant une conférence, il insiste sur l'importance de rouvrir le débat sur l'adhésion ukrainienne, tandis que l'OTAN s'efforce de répondre aux provocations russes.

Le chancelier allemand Friedrich Merz a estimé que refuser d’ouvrir la porte de l’OTAN à l’Ukraine en 2008 constituait une faute politique majeure, susceptible d’avoir rendu la guerre inévitable. Ces déclarations interviennent dans un contexte de négociations actives pour mettre fin au conflit.

Friedrich Merz n’a pas mâché ses mots. Lors d’une conférence de presse tenue à Berlin aux côtés du secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, le chancelier allemand a qualifié d’«erreur» le refus des alliés d’intégrer l’Ukraine à l’Alliance atlantique lors du sommet de Bucarest, en avril 2008. À l’époque, le président américain George W. Bush avait plaidé pour ouvrir cette perspective à Kyiv, mais s’était heurté notamment à l’opposition de Berlin et de Paris.

«Je pense qu’aujourd’hui, nous mesurons tous à quel point il a été regrettable de ne pas suivre la proposition américaine lors du sommet de l’OTAN à Bucarest en 2008», a déclaré Merz. Le chancelier est allé plus loin, affirmant que l’invasion russe à grande échelle de l’Ukraine aurait pu être «empêchée» si l’Alliance avait alors accordé à Kyiv une perspective d’adhésion crédible : «Si l’Ukraine était devenue membre de l’OTAN, cette guerre aurait probablement pu être évitée.»

Ces propos font écho à ceux du président français Emmanuel Macron, qui a récemment appelé à rouvrir le débat sur l’adhésion ukrainienne à l’Alliance. La question est revenue au premier plan des discussions diplomatiques, au moment où les États-Unis s’efforcent de trouver une issue négociée au conflit.

Mark Rutte, pour sa part, s’est montré plus prudent. Le secrétaire général de l’OTAN a rappelé que «la position de longue date est que l’Ukraine devrait faire partie de l’OTAN», tout en reconnaissant qu’aucun consensus n’existe actuellement entre les trente-deux membres de l’Alliance sur ce point. Il a conditionné toute avancée sur ce dossier à l’aboutissement préalable de négociations de paix.

Rutte a fermement rejeté les exigences russes visant à ramener l’OTAN à sa configuration de 1997, ce qui reviendrait à annuler près de trois décennies d’élargissement. «Ce qui ne peut pas arriver, c’est que nous soyons contraints de ramener l’OTAN aux frontières de 1997», a-t-il tranché. «Seuls les 32 alliés décident qui fait partie de l’OTAN et qui n’en fait pas partie.»

Le secrétaire général a également abordé la multiplication des incidents hybrides attribués à la Russie en Europe. Il a évoqué l’incursion de deux missiles de croisière russes et d’un drone sur le territoire polonais la semaine précédente, un événement qui a conduit les ambassadeurs des pays membres à se réunir en urgence à Bruxelles lundi. Le commandant suprême des forces alliées en Europe examine désormais le déploiement de moyens militaires supplémentaires en Pologne.

Pour expliquer cette agressivité accrue, Rutte a mis en avant les pertes considérables subies par l’armée russe, qu’il évalue à quelque 50 000 soldats par mois, un bilan qu’il a comparé aux pertes soviétiques en Afghanistan et américaines au Vietnam. «L’Ukraine repousse la ligne de front vers la Russie et frappe en profondeur» sur le territoire russe, a-t-il souligné, avant de réaffirmer que la meilleure réponse aux provocations restait le maintien et le renforcement du soutien militaire à Kyiv : «Pour chaque incident en Europe, davantage de soutien à l’Ukraine.»

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a quant à lui attribué ces frappes à une décision personnelle de Vladimir Poutine, prise selon lui après des rencontres jugées peu satisfaisantes avec Donald Trump et Xi Jinping. «La Russie tente de compenser son impuissance militaire et diplomatique par précisément ce type de terreur», a-t-il écrit sur le réseau social X.