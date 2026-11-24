Le département américain du Trésor renforce ses sanctions contre des entités iraniennes, ciblant des sociétés écrans et des bureaux de change pour asphyxier les circuits financiers de Téhéran. Malgré les tensions croissantes, l'Iran se dit ouvert à des négociations, tandis que Donald Trump évoque des frappes militaires en cas d'absence d'accord.

Le département américain du Trésor a annoncé une nouvelle vague de mesures punitives contre des sociétés écrans et des bureaux de change iraniens, dans le cadre d’une opération visant à asphyxier les circuits financiers parallèles de Téhéran. Ces sanctions interviennent alors que Donald Trump n’exclut pas des frappes militaires si aucun accord n’est trouvé d’ici début 2027.

Plus d’une vingtaine de maisons de change, de sociétés écrans et de responsables iraniens ont été placés sous sanctions par Washington lundi, dans le cadre de ce que les autorités américaines désignent sous le nom d’« Opération Economic Outcast ». L’objectif affiché est de couper les dernières artères financières permettant à l’Iran d’accéder aux devises étrangères malgré un régime de sanctions déjà très étendu.

Le secrétaire au Trésor Scott Bessent a qualifié ce système bancaire parallèle de « dernière bouée de sauvetage financière d’un régime en faillite », ajoutant que son administration entendait « continuer à démanteler ces réseaux illicites jusqu’à avoir enterré la tête du serpent ». Selon Washington, ces entités permettraient à l’Iran de faire transiter des milliards de dollars à travers le système financier international, sous le contrôle de la Banque centrale iranienne.

Parmi les structures visées figure la société « Rahbar Bazargani Nesim Baharan Qeshm Company », accusée d’avoir facilité des transactions pour le compte de clients de la Sarmayeh Bank, dont plusieurs grands groupes pétrochimiques iraniens. Les sociétés de change « Mina Fashki and Partners » et « Mellat Exchange Company », ainsi que certains de leurs dirigeants et employés, ont également été désignées.

Le Trésor américain affirme que sa campagne de pression économique a déjà produit des effets tangibles : le rial iranien aurait atteint des niveaux historiquement bas, et l’inflation frôlerait désormais 90 %. Ces chiffres, avancés par Washington en début de mois, illustrent l’ampleur des tensions économiques qui pèsent sur la population iranienne.

Sur le plan diplomatique, la situation reste bloquée. Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a indiqué que Téhéran demeurait ouvert à une solution négociée pour mettre fin à neuf mois de conflit avec les États-Unis, un conflit qui a déstabilisé le Moyen-Orient, perturbé les routes maritimes et contribué à la hausse des prix de l’énergie à l’échelle mondiale. Donald Trump a pour sa part reconnu que l’Iran souhaitait un accord, tout en jugeant les conditions proposées inacceptables. Il aurait par ailleurs indiqué être « enclin à ordonner des frappes militaires contre l’Iran après le Nouvel An » si aucune entente n’était trouvée d’ici là.