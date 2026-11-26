« Au bord de la guerre civile » : Darmanin alerte sur une victoire de Le Pen ou Mélenchon

Gérald Darmanin souligne les risques d'une victoire de Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon aux élections présidentielles, prédisant une crise intérieure majeure. Il avertit des conséquences économiques et géopolitiques alarmantes, tout en affirmant que Mélenchon pourrait mobiliser les électeurs contre le RN, remettant en question la certitude d'un duel favorable à Le Pen.

Gérald Darmanin dramatise l’enjeu de la présidentielle. Invité de France Inter mercredi 25 novembre, le ministre de la Justice a estimé qu’une victoire de Marine Le Pen ou de Jean-Luc Mélenchon pourrait conduire la France à la ruine et provoquer une crise intérieure majeure.

Le garde des Sceaux, soutien d’Édouard Philippe, assure vouloir « tout pour empêcher » un second tour opposant les deux candidats. Il considère que leur accession au pouvoir placerait le pays « au bord de la guerre civile ». Son avertissement porte également sur les conséquences économiques et géopolitiques d’un tel résultat, notamment pour l’avenir de l’Union européenne.

Darmanin juge une victoire de Mélenchon possible

Le ministre conteste aussi l’idée selon laquelle un duel face au dirigeant insoumis garantirait la victoire de Marine Le Pen. Il estime que Jean-Luc Mélenchon pourrait bénéficier d’une forte mobilisation des électeurs déterminés à empêcher l’arrivée du RN au pouvoir.

Dans son analyse, les réticences d’une partie de la gauche envers le candidat insoumis pourraient s’effacer pendant l’entre-deux-tours. Gérald Darmanin juge ainsi que le rejet de l’extrême droite constituerait un puissant ressort électoral, susceptible de faire basculer le scrutin.

Sources citées dans l’article France Inter