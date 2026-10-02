POLITIQUE

Budget 2027 : le PS dénonce l’absence de « main tendue », les écologistes annoncent la censure

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Budget 2027 : le PS dénonce l’absence de « main tendue », les écologistes annoncent la censure
Budget 2027 : le PS dénonce l’absence de « main tendue », les écologistes annoncent la censure

Quelques heures seulement après la présentation du budget 2027, les premières réactions de l’opposition compromettent déjà la recherche d’un compromis. Les députés socialistes estiment que la copie de Sébastien Lecornu ne contient « aucune main tendue », tandis que les écologistes annoncent qu’ils voteront la censure.

« Il n’y a absolument rien qui nous permette d’aller chercher un compromis », affirme Estelle Mercier, chargée du budget pour le groupe socialiste à l’Assemblée nationale. Le PS réclame notamment une contribution plus importante des grandes fortunes et des grandes entreprises à l’effort de redressement des finances publiques.

Les écologistes : « Nous le censurerons »

Le groupe Écologiste et social va plus loin en annonçant explicitement son intention de censurer le gouvernement sur cette copie budgétaire. Il critique notamment les mesures visant les pensions de retraite supérieures à 1 260 euros, le gel de certaines prestations ainsi que celui du point d’indice des fonctionnaires.

Ces réactions concernent toutefois la version initiale du projet. Le PLF et le PLFSS vont désormais entrer dans leur phase parlementaire et pourront être profondément amendés. La position définitive des différents groupes pourra donc évoluer en fonction des concessions consenties ou refusées par le gouvernement pendant les négociations.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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