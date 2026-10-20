« Paris sera bientôt une ville musulmane » : Donald Trump attaque Macron et dénonce l’immigration en France

Donald Trump critique la politique migratoire d'Emmanuel Macron, affirmant que Paris deviendra bientôt une "ville musulmane". Ses déclarations interviennent après des violences en France, où il relie immigration et insécurité. Cette intervention reflète les enjeux électoraux américains, Trump cherchant à promouvoir sa propre agenda anti-immigration.

Donald Trump s’en prend une nouvelle fois à la France et à Emmanuel Macron. Lundi 19 octobre, devant des journalistes à la Maison-Blanche, le président américain a affirmé que Paris allait bientôt devenir « une ville musulmane », accusant la politique migratoire française d’avoir profondément transformé le pays. Une déclaration particulièrement polémique, prononcée au lendemain des violences qui ont secoué plusieurs grandes villes françaises et de l’allocution télévisée du président de la République.

« Paris va très bientôt devenir une ville musulmane, et ce n’était pas ce qui était prévu », a déclaré Donald Trump. Le locataire de la Maison-Blanche affirme avoir personnellement mis en garde Emmanuel Macron contre les conséquences de sa politique migratoire. « Je lui ai dit il y a longtemps : vous faites une grosse erreur en France. Vous laissez entrer tout le monde, des gens venus du monde entier », a-t-il poursuivi. Le président américain estime que son homologue français aurait dû fermer les frontières depuis longtemps et procéder à l’expulsion des personnes qu’il considère comme dangereuses.

Trump fait de l’immigration la principale responsable des violences

Cette nouvelle sortie intervient après les manifestations du 17 octobre, marquées par des incendies, des pillages et des affrontements avec les forces de l’ordre. Dimanche, Donald Trump avait déjà publié un message particulièrement virulent sur Truth Social, affirmant que « la France brûle » et appelant les autorités à reprendre le contrôle des frontières. Le président américain établit un lien direct entre immigration, présence musulmane et dégradation de la sécurité, sans présenter d’éléments démontrant que les violences récentes seraient imputables à une appartenance religieuse ou à l’immigration. Les manifestations avaient initialement pour objet les conditions scolaires, puis le pouvoir d’achat et les difficultés sociales.

Les propos de Donald Trump contrastent notamment avec ceux de Marine Le Pen. Invitée de CNEWS jeudi 15 octobre, la candidate du Rassemblement national avait affirmé que l’islam était compatible avec la République, tout en distinguant la pratique de la religion musulmane du fondamentalisme islamiste et de l’imposition de la charia. Le président américain adopte une rhétorique différente, présentant l’évolution démographique et religieuse de Paris comme une menace pour l’identité française.

Cette nouvelle intervention confirme que la crise française est désormais devenue un sujet de politique intérieure américaine. À l’approche des élections de mi-mandat du 3 novembre, Donald Trump utilise les événements survenus en Europe pour défendre sa politique de fermeture des frontières et de lutte contre l’immigration irrégulière.