« La France brûle ! » : Donald Trump accuse l’immigration d’avoir détruit le pays et appelle à fermer les frontières

Donald Trump critique la politique migratoire française à la suite des violences du 17 octobre, appelant à la fermeture des frontières. Son message met l'accent sur un lien entre immigration et insécurité, tandis que les autorités françaises attribuent les violences à des groupes violents. Emmanuel Macron, quant à lui, s'apprête à répondre à la crise.

Donald Trump s’en prend directement à la politique migratoire française après les violences du samedi 17 octobre. Dans un message publié ce dimanche sur son réseau Truth Social, le président des États-Unis a réagi aux incendies, aux pillages et aux attaques contre les bâtiments publics survenus dans plusieurs villes françaises. Estimant que l’immigration est responsable du chaos, le locataire de la Maison-Blanche appelle les autorités françaises à fermer les frontières et à reprendre le contrôle de la situation. Une intervention particulièrement offensive à quelques heures de l’allocution d’Emmanuel Macron, prévue ce dimanche à 20 heures.

« La France brûle ! », a lancé Donald Trump sur Truth Social. Le président américain poursuit en accusant l’immigration de personnes issues, selon ses termes, d’un « monde totalement différent », animées par la haine, d’avoir détruit ce qu’il décrit comme un pays autrefois grand. Il conclut par une injonction adressée aux dirigeants français : « Fermez vos frontières et reprenez le contrôle, avant qu’il ne soit trop tard ! »

Trump établit un lien direct entre immigration et violences

La réaction du président américain intervient au lendemain d’une journée de mobilisation nationale contre la vie chère, marquée par des violences d’une intensité exceptionnelle. À Limoges, l’hôtel de ville, édifice historique inauguré en 1883, a été ravagé par un incendie provoqué après l’intrusion d’individus dans le bâtiment. Une partie de sa toiture et son beffroi se sont effondrés. Des commerces ont également été pillés et des affrontements avec les forces de l’ordre ont été signalés à Paris, Lyon, Marseille et Bordeaux.

Selon le dernier bilan communiqué dimanche par le ministère de l’Intérieur, environ 1 800 personnes ont été interpellées et plus de 500 policiers, gendarmes et pompiers ont été blessés. La mobilisation a rassemblé 550 000 manifestants selon les autorités, contre 800 000 revendiqués par les organisateurs. La majorité des cortèges se sont néanmoins déroulés pacifiquement.

Donald Trump propose une lecture essentiellement migratoire de ces événements. Le président américain considère que les politiques d’immigration menées par les pays européens ont fragilisé leur cohésion nationale et leur sécurité intérieure. Il reprend ainsi un argument qu’il développe régulièrement dans ses interventions sur l’Europe, associant immigration insuffisamment contrôlée, insécurité et perte d’autorité de l’État.

Cette interprétation n’est toutefois pas étayée, à ce stade, par des éléments permettant d’attribuer les violences du 17 octobre à l’immigration. Les autorités françaises ont principalement évoqué l’action de groupes violents, notamment issus selon elles de l’ultragauche, ainsi que celle de délinquants profitant des manifestations pour commettre des pillages. Les responsabilités individuelles restent à établir par les enquêtes judiciaires.

Une nouvelle intervention américaine dans le débat politique français

Donald Trump n’est pas le seul responsable américain à avoir réagi. Dès samedi, son vice-président JD Vance avait lui aussi mis en cause les politiques migratoires européennes. Sur X, il avait accusé les progressistes occidentaux d’avoir importé le tiers-monde en France au nom de la diversité et de la compassion, estimant que les questions d’assimilation et de compatibilité culturelle avaient été négligées.

JD Vance avait également utilisé les événements français pour attaquer les démocrates américains, affirmant que les violences observées en France constituaient, selon lui, un avertissement pour les États-Unis.

Les déclarations successives des deux principaux dirigeants américains donnent ainsi une dimension internationale à la crise française. Elles interviennent alors que la politique migratoire constitue déjà l’un des principaux sujets de confrontation entre les candidats à la présidentielle de 2027, notamment Marine Le Pen, Bruno Retailleau, Édouard Philippe et les responsables de la gauche.

Emmanuel Macron attendu à 20 heures

La sortie de Donald Trump intervient également dans un contexte de forte pression sur Emmanuel Macron et son gouvernement. Le chef de l’État a annoncé une allocution solennelle ce dimanche à 20 heures, au lendemain des violences qui ont touché plusieurs grandes villes.

Samedi soir, Emmanuel Macron avait déjà condamné les attaques contre les commerces, les préfectures et les mairies, promettant que leurs auteurs seraient poursuivis et sanctionnés. Sébastien Lecornu a également dénoncé des violences organisées par des groupes d’ultragauche et des délinquants, tandis que plusieurs élus locaux ont mis en cause les moyens de sécurité déployés pour protéger leurs villes.

Avec son message sur Truth Social, Donald Trump choisit de mettre la question des frontières au centre du débat. Son intervention constitue une critique politique de la situation française, mais ne s’accompagne d’aucune annonce diplomatique ou mesure américaine concernant la France.

À quelques heures de l’intervention présidentielle, le contraste entre les deux discours est désormais particulièrement net : Donald Trump réclame une fermeture des frontières, tandis qu’Emmanuel Macron doit encore préciser les réponses qu’il entend apporter à la crise.