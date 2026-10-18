Violences du 17 octobre : Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20 heures après une journée de chaos

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce soir après une journée marquée par des violences lors de manifestations. Suite à des incendies et plus de 1 200 interpellations, le président doit aborder la crise sociale et politique actuelle, tout en promettant des poursuites contre les auteurs des dégradations.

Emmanuel Macron va prendre la parole devant les Français ce dimanche 18 octobre à 20 heures, au lendemain d’une journée de manifestations marquée par des incendies, des pillages et de violents affrontements dans plusieurs grandes villes. Le président de la République, qui avait déjà promis samedi soir des poursuites contre les auteurs des dégradations, s’apprête à intervenir dans un climat de crise sociale et politique particulièrement tendu. Cette allocution intervient alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu cherche à reprendre la maîtrise de la situation après les violences du 17 octobre.

La décision du chef de l’État intervient au lendemain d’une mobilisation d’une ampleur considérable. Samedi, quelque 550 000 personnes ont manifesté à travers la France selon le ministère de l’Intérieur, contre 800 000 revendiquées par les organisateurs. Si de nombreux cortèges se sont déroulés pacifiquement, plusieurs villes ont été le théâtre de scènes de violences particulièrement graves. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux ou encore Limoges, des commerces et des bâtiments publics ont été pris pour cible, tandis que les forces de l’ordre étaient confrontées à des groupes de casseurs.

Une allocution après des incendies et plus de 1 000 interpellations

Les images de l’hôtel de ville de Limoges incendié, des commerces pillés à Paris et de l’office de tourisme de Lyon ravagé par les flammes ont particulièrement marqué les esprits. Les autorités ont également recensé de nombreuses attaques contre les policiers et les gendarmes mobilisés pour encadrer les manifestations.

Selon un bilan communiqué dimanche matin, environ 1 200 personnes ont été interpellées à l’échelle nationale et 150 policiers et gendarmes ont été blessés. Ces chiffres, encore susceptibles d’être consolidés, témoignent de l’intensité des affrontements survenus dans plusieurs agglomérations.

Emmanuel Macron avait déjà réagi samedi soir sur X, affirmant qu’il n’y avait aucune place pour la violence dans la République. Il avait promis que les personnes responsables des incendies, des pillages et des attaques contre les institutions seraient poursuivies et punies, tout en apportant son soutien aux forces de l’ordre.

Mais la gravité des événements conduit désormais le président à s’adresser directement à la Nation. Le contenu précis de son intervention n’a pas encore été dévoilé. Il n’est donc pas établi, à ce stade, qu’il annoncera de nouvelles mesures sécuritaires, législatives ou gouvernementales.

Une crise sociale devenue un affrontement politique majeur

Cette prise de parole intervient également dans un contexte de confrontation particulièrement vive entre le gouvernement et La France insoumise. Samedi soir, Sébastien Lecornu a dénoncé ceux qui chercheraient, selon lui, à transformer les violences en prélude à une confrontation politique dans la perspective de la présidentielle de 2027.

Le Premier ministre, qui a participé à une cellule interministérielle de crise avec Laurent Nuñez et Gérald Darmanin, a prévenu que personne ne pourrait imposer son agenda politique par la violence. De son côté, Jean-Luc Mélenchon conteste les accusations visant son mouvement et critique la stratégie gouvernementale de maintien de l’ordre.

Au-delà de ces affrontements, la mobilisation du 17 octobre trouve son origine dans une contestation plus large du coût de la vie, des conditions sociales et des politiques budgétaires. L’exécutif doit donc répondre à une double difficulté : rétablir le calme après les violences et apporter des réponses aux revendications exprimées par les manifestants pacifiques.

L’intervention d’Emmanuel Macron sera particulièrement attendue sur ces deux aspects. Alors que les débats sur le budget 2027 se poursuivent à l’Assemblée nationale et que la présidentielle approche, le chef de l’État doit désormais tenter de reprendre l’initiative politique.

Rendez-vous ce dimanche à 20 heures. Le président de la République s’exprimera devant les Français dans une séquence qui pourrait constituer un moment important de la crise actuelle.