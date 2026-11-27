Bruno Retailleau propose de réformer l’enseignement supérieur en supprimant Parcoursup et en durcissant la sélection à l’université. Il souhaite instaurer un système d'admission basé sur les performances scolaires, renforcer l’autorité des établissements et limiter les étudiants étrangers. Des frais d’inscription plus élevés sont également envisagés, afin de soutenir les classes moyennes.

Bruno Retailleau a dévoilé ses propositions pour réformer l’enseignement supérieur français. Le président des Républicains souhaite notamment supprimer la plateforme Parcoursup et durcir les conditions d’admission dans les formations universitaires.

Dans un entretien accordé à l’AFP vendredi 27 novembre, le candidat LR à l’élection présidentielle de 2027 a défendu l’instauration d’une sélection dès la première année de licence. Dénonçant un système universitaire qu’il juge responsable de trop nombreux échecs, l’ancien ministre de l’Intérieur entend permettre aux établissements de définir leurs propres modalités d’admission. Parcoursup serait remplacé par un dispositif reposant principalement sur les performances scolaires des candidats.

Pour les bacheliers dont les acquis seraient jugés insuffisants, Bruno Retailleau propose la création d’une année préparatoire avant l’entrée en licence. Cette mesure doit, selon lui, permettre aux étudiants de consolider leurs connaissances avant d’engager un cursus universitaire. Il souhaite également renforcer l’autorité au sein des établissements, notamment face aux blocages de campus.

Des frais d’inscription plus élevés et moins d’étudiants étrangers

Le candidat des Républicains envisage également une augmentation importante des droits d’inscription universitaires, qui seraient fixés à 1 000 euros en licence et à 2 500 euros en master. En parallèle, il souhaite modifier les conditions d’attribution des bourses afin d’en faire bénéficier davantage d’étudiants issus des classes moyennes. Les modalités précises de cette réforme du financement des études restent toutefois à définir.

Bruno Retailleau entend enfin limiter à 200 000 le nombre d’étudiants étrangers accueillis en France, contre un objectif de 500 000 précédemment fixé par Emmanuel Macron. Le candidat souhaite privilégier les admissions en fonction des qualifications des étudiants, des disciplines enseignées et de leur pays d’origine. Ces propositions interviennent alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu a déjà annoncé le remplacement de Parcoursup à l’horizon 2028, après une importante mobilisation lycéenne.

Sources citées dans l’article AFP