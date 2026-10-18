Limoges : face à la colère du maire qui menace de démissionner, Lecornu promet de reconstruire l'hôtel de ville incendié

Après l'incendie dévastateur de l'hôtel de ville de Limoges, Sébastien Lecornu promet sa reconstruction et un soutien financier de l'État. Face à la colère du maire, qui évoque une démission, le Premier ministre s'engage à enquêter sur les conditions de sécurité et à assurer la continuité des services municipaux.

Au lendemain de l’incendie qui a ravagé l’hôtel de ville de Limoges, Sébastien Lecornu tente d’apaiser la colère du maire Les Républicains Guillaume Guérin. Dans une lettre de deux pages datée de ce dimanche 18 octobre, le Premier ministre promet une reconstruction de l’édifice historique, une mobilisation financière de l’État et une transparence totale sur les circonstances du drame. Le courrier intervient alors que l’élu local dénonce un manque de moyens des forces de l’ordre et que sa possible démission est évoquée.

Le choc est immense à Limoges. Samedi 17 octobre, en marge de la mobilisation nationale contre la vie chère, des individus ont pénétré dans l’hôtel de ville avant d’y déclencher un incendie. Les flammes ont ravagé cet édifice inauguré en 1883, provoquant notamment l’effondrement du beffroi et d’une grande partie de la toiture. Le préfet de la Haute-Vienne, Maurice Barate, a reconnu que le bâtiment était « en grande partie perdu », tandis que les pompiers ont passé la nuit à combattre l’incendie.

Lecornu promet de faire la lumière sur la protection de la mairie

Dans son courrier adressé à Guillaume Guérin, Sébastien Lecornu reconnaît que les circonstances de l’incendie et les conditions de protection du bâtiment devront être examinées. « Toute la lumière devra être faite sur les conditions dans lesquelles ces actes ont pu être commis », écrit le Premier ministre, qui assure au maire qu’il est en droit d’attendre une transparence complète sur le déroulement des événements.

Cette précision intervient alors que Guillaume Guérin a publiquement dénoncé l’insuffisance des moyens mis à la disposition des policiers. Dimanche matin, l’élu a affirmé que les forces de l’ordre avaient été contraintes de reculer devant les casseurs, faute de moyens suffisants pour contenir les violences.

« La police républicaine a reculé dans ce pays », a-t-il déclaré, estimant que les policiers nationaux n’avaient pas disposé des ressources nécessaires pour faire face aux groupes violents. Le maire a toutefois pris soin de distinguer les responsabilités des agents présents sur le terrain de celles concernant l’organisation générale du dispositif de sécurité.

Sébastien Lecornu évoque également la nécessité d’identifier les auteurs de l’incendie et leurs éventuels complices. Il demande que « le rôle des militants de l’ultragauche » soit précisément établi. Cette formulation ne constitue pas une conclusion judiciaire : les responsabilités individuelles et les éventuelles appartenances militantes devront être déterminées par les investigations.

« Les seuls contribuables de Limoges ne peuvent supporter le coût d’une telle destruction »

Le Premier ministre prend également un engagement financier et politique majeur : l’hôtel de ville sera reconstruit. « La mairie de Limoges sera reconstruite car elle est le symbole d’une Nation qui ne se laisse ni abattre, ni intimider », affirme-t-il dans sa lettre.

Pour y parvenir, Matignon annonce trois priorités. La première consiste à assurer la continuité des services publics municipaux malgré la destruction du bâtiment. La deuxième vise à accélérer les procédures nécessaires à la reconstruction, y compris en envisageant des adaptations réglementaires ou législatives. La troisième concerne la mobilisation de financements publics, en complément des indemnisations qui pourraient être versées par les assurances.

« Les seuls contribuables de Limoges ne peuvent supporter le coût d’une telle destruction », insiste Sébastien Lecornu. L’exécutif entend ainsi éviter que la collectivité supporte seule les conséquences financières d’un incendie dont le coût exact reste à déterminer.

Le gouvernement annonce également une présence rapide sur place. Marie-Pierre Vedrenne, ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, doit représenter l’exécutif à Limoges dès dimanche soir. Sébastien Lecornu prévoit lui-même de se déplacer dans la ville la semaine prochaine, accompagné de plusieurs ministres, pour rencontrer Guillaume Guérin et organiser les premières étapes de la reconstruction.

Une réponse à la colère du maire, sans évoquer directement sa démission

Le Premier ministre promet qu’une réunion de travail permettra de fixer un calendrier, une méthode et les moyens à mobiliser, avec des responsabilités identifiées et un suivi régulier des engagements.

Cette démarche intervient dans un climat de forte tension entre le maire de Limoges et les autorités nationales. Très éprouvé par la destruction d’un monument emblématique de sa ville, Guillaume Guérin a multiplié les déclarations particulièrement sévères depuis samedi soir, dénonçant une attaque contre les institutions républicaines et l’incapacité des forces de sécurité à empêcher le drame.