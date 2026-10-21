Violences du 17 octobre : Emmanuel Macron prendra de nouveau la parole jeudi après un Conseil de sécurité à l’Élysée

Emmanuel Macron doit s'exprimer jeudi après un Conseil de sécurité à l'Élysée, cinq jours après les violences du 17 octobre. Il abordera les mesures à prendre en vue des manifestations du 24 octobre et les défaillances lors des précédents rassemblements, tout en affirmant l'importance d'une réponse judiciaire ferme.

Emmanuel Macron doit une nouvelle fois s’exprimer sur la situation sécuritaire en France. Selon RTL, le président de la République prendra la parole ce jeudi 22 octobre, à l’issue d’un Conseil de sécurité qu’il présidera à 10 heures au palais de l’Élysée. Cette nouvelle intervention intervient cinq jours après les violences du 17 octobre, marquées par des incendies, des pillages et des attaques contre les forces de l’ordre dans plusieurs villes françaises. Le chef de l’État avait déjà prononcé une allocution télévisée dimanche soir, promettant une réponse judiciaire ferme et une meilleure anticipation des troubles.

Une nouvelle prise de parole avant les manifestations du 24 octobre

Cette réunion intervient dans un contexte de fortes tensions, alors que de nouvelles manifestations sont annoncées pour samedi 24 octobre. Le gouvernement doit notamment tirer les conséquences des défaillances constatées lors des précédents rassemblements. Laurent Nuñez, ministre de l’Intérieur, a reconnu des difficultés dans l’organisation du maintien de l’ordre et révélé avoir présenté sa démission à Emmanuel Macron, qui l’a refusée. Mercredi, Bruno Retailleau a demandé au Sénat l’instauration de l’état d’urgence, une proposition immédiatement rejetée par Laurent Nuñez, qui considère que les pouvoirs actuels des préfets restent suffisants.

La nouvelle intervention présidentielle sera particulièrement attendue sur les mesures destinées à empêcher de nouvelles violences. Dimanche, Emmanuel Macron avait déjà annoncé que les préfets pourraient interdire certains rassemblements présentant des risques graves, tout en demandant au gouvernement de renforcer le renseignement et la protection des bâtiments publics.