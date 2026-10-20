Entrevue POLITIQUE

« Nullité, ineptie » : LFI étrille le gouvernement, le RN dénonce quarante ans de laxisme

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« Nullité, ineptie » : LFI étrille le gouvernement, le RN dénonce quarante ans de laxisme
« Nullité, ineptie » : LFI étrille le gouvernement, le RN dénonce quarante ans de laxisme

Les violences du 17 octobre continuent de provoquer de vives confrontations politiques. Invités de « Lundi, c’est politique » sur LCP, lundi 19 octobre, Paul Vannier, député de La France insoumise, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, et Laurent Jacobelli, député du Rassemblement national, ont livré des analyses sévères de la gestion gouvernementale. Si tous mettent en cause l’action de l’exécutif, leurs explications et les solutions qu’ils défendent divergent profondément.

Paul Vannier a dénoncé la « nullité » et l’« ineptie » de la gestion gouvernementale des événements. Le député insoumis considère que les moyens de sécurité déployés lors des manifestations étaient insuffisants au regard des risques connus. Il a notamment comparé les effectifs policiers initialement mobilisés samedi à ceux déployés lors de la visite du pape, afin de mettre en cause les choix d’organisation des autorités.

Boris Vallaud réclame des auditions parlementaires

Le président du groupe socialiste, Boris Vallaud, a également estimé que le gouvernement devait rendre des comptes. Il souhaite que les responsables de la chaîne de commandement du maintien de l’ordre soient auditionnés par les parlementaires, afin de déterminer comment des destructions aussi importantes ont pu se produire.

Les interrogations portent notamment sur les renseignements disponibles avant les manifestations, les effectifs mobilisés et les consignes données aux forces de l’ordre. L’incendie de l’hôtel de ville de Limoges, malgré les alertes sur les risques de violences, constitue l’un des principaux événements ayant alimenté les demandes d’explications.

La position socialiste privilégie ainsi une démarche de contrôle parlementaire. Il ne s’agit pas uniquement de dénoncer les casseurs, mais également d’examiner les éventuelles erreurs de préparation et d’organisation du dispositif de sécurité.

Laurent Jacobelli accuse plusieurs décennies de laxisme

De son côté, Laurent Jacobelli a développé une critique différente. Le député du Rassemblement national considère que les violences du 17 octobre sont la conséquence de « quarante années de laxisme » et d’un affaiblissement progressif de l’autorité de l’État.

Le responsable RN défend une réponse plus ferme face aux délinquants et aux groupes violents. Il s’est toutefois montré plus réservé sur l’utilité d’une commission d’enquête parlementaire, précisant que la position de son groupe devait être arrêtée mardi.

Ces interventions montrent que les oppositions ne partagent pas une analyse commune de la crise. LFI dénonce principalement les défaillances gouvernementales, le PS demande un examen approfondi des responsabilités administratives et le RN insiste sur les conséquences des politiques pénales et sécuritaires conduites depuis plusieurs décennies.

La reconnaissance, lundi matin, par Laurent Nuñez d’un manque d’anticipation et d’une perte de contrôle dans certaines villes donne une dimension supplémentaire à ces critiques. Le ministre de l’Intérieur a toutefois rappelé que les premières responsabilités pénales appartenaient aux auteurs des violences, dont les actes devront être examinés par la justice.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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