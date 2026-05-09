Le patron des députés socialistes Boris Vallaud quitte la direction du PS en pleine crise interne

Le président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, Boris Vallaud, a annoncé son départ de la direction du Parti socialiste, accentuant un peu plus les fractures internes autour d’Olivier Faure et de la stratégie du parti pour la présidentielle de 2027.

Dans un courrier adressé au premier secrétaire du PS, les proches de Boris Vallaud dénoncent une « stratégie d’isolement » ainsi qu’un fonctionnement jugé trop vertical du parti. Le camp Vallaud reproche notamment à Olivier Faure de gouverner « sans dialogue » ni « recherche de compromis ».

Une nouvelle fracture fragilise le Parti socialiste

Le départ dépasse le seul chef des députés socialistes : plusieurs de ses soutiens quittent également la direction nationale du PS, fragilisant davantage l’équilibre interne du parti quelques mois après le congrès socialiste de 2025. Boris Vallaud y avait terminé troisième avant de jouer un rôle clé dans la réélection serrée d’Olivier Faure face à Nicolas Mayer-Rossignol.

La rupture porte aussi sur la stratégie pour 2027. Olivier Faure défend l’idée d’une primaire d’une partie de la gauche, tandis que Boris Vallaud s’y oppose et plaide plutôt pour une coalition large allant « de Ruffin à Glucksmann ».

Longtemps considéré comme un allié d’Olivier Faure au sein de la génération montante du PS, Boris Vallaud était devenu ces derniers mois l’une des principales figures d’équilibre du parti. Sa sortie marque une nouvelle étape dans la crise traversée par les socialistes, déjà divisés sur leurs alliances avec La France insoumise et sur la ligne à adopter face à la recomposition de la gauche.