Des élus américains contournent leur direction pour tenter d’imposer un vote sur l’aide à l’Ukraine

Des membres de la Chambre des représentants des États-Unis ont lancé une procédure rare pour tenter de forcer un vote sur une nouvelle aide militaire à l’Ukraine, défiant ainsi les dirigeants républicains proches du président Donald Trump.

Cette initiative prend la forme d’une « pétition de décharge », un mécanisme parlementaire permettant aux élus de contourner la direction de la Chambre afin d’imposer l’examen d’un texte en séance plénière si suffisamment de signatures sont réunies.

Selon Reuters, la proposition prévoirait plusieurs milliards de dollars d’aide et de prêts destinés à Kiev, ainsi que de nouvelles sanctions importantes contre la Russie.

L’aide américaine à l’Ukraine a fortement ralenti depuis le début du second mandat de Trump, provoquant des divisions croissantes au sein du Congrès entre les élus favorables au maintien du soutien militaire et ceux souhaitant réduire l’implication américaine dans le conflit.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky continue de plaider auprès des responsables américains pour obtenir une assistance militaire et financière supplémentaire face à l’invasion russe.

Les pétitions de décharge sont rarement utilisées avec succès à Washington, car elles nécessitent le soutien d’une majorité absolue de la Chambre, y compris de membres du parti majoritaire.