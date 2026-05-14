Washington et Pékin envisagent d’étendre leur trêve sur les terres rares

Les États-Unis et la Chine discutent d’une possible prolongation de leur trêve concernant les restrictions chinoises sur les exportations de terres rares, alors que les perturbations d’approvisionnement continuent d’affecter l’industrie mondiale.

Selon Reuters, le sujet doit être abordé lors du sommet entre Donald Trump et Xi Jinping cette semaine.

Malgré ces discussions, les données des douanes chinoises montrent que Pékin maintient des contrôles stricts sur plusieurs terres rares stratégiques utilisées dans l’aérospatiale, la défense, les semi-conducteurs et les véhicules électriques.

Les exportations chinoises de terres rares lourdes comme l’yttrium, le dysprosium et le terbium restent environ 50 % inférieures à leurs niveaux antérieurs aux restrictions imposées en avril 2025.

Ces matériaux sont essentiels pour de nombreuses industries de haute technologie, notamment la fabrication d’aimants puissants présents dans l’électronique et les voitures électriques.

Les pays les plus touchés par ces restrictions seraient les États-Unis, l’Allemagne et le Japon, tandis que l’offre alternative hors de Chine demeure limitée.

La Chine domine largement la production mondiale et le raffinage de nombreuses terres rares, ce qui renforce son influence dans les tensions commerciales et technologiques avec Washington.

Selon Reuters, les pénuries provoquées par ces restrictions ont entraîné une forte hausse des prix mondiaux et mis en lumière la dépendance des industries occidentales envers les chaînes d’approvisionnement chinoises.