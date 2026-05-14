La guerre en Iran redistribue les cartes du transport aérien entre l’Inde et le reste du monde

Les perturbations causées par la guerre en Iran et les restrictions de survol dans la région forcent Air India à réduire fortement ses opérations internationales, ouvrant la voie à une expansion rapide de compagnies étrangères sur les liaisons au départ de l’Inde.

Selon Reuters, le trafic international d’Air India a fortement chuté, notamment sur les liaisons entre l’Inde et les États-Unis, en baisse de plus de 77 % entre mars et mai.

Cette contraction est liée à deux facteurs majeurs : le conflit en Iran, qui perturbe les routes aériennes au Moyen-Orient, et la fermeture de l’espace aérien pakistanais, qui complique les trajets vers l’Europe et l’Amérique du Nord.

Dans ce contexte, plusieurs compagnies internationales profitent de la situation. Le groupe Lufthansa, Cathay Pacific, ainsi que KLM augmentent leurs capacités sur les principales routes au départ de l’Inde.

Ces transporteurs cherchent à capter une demande en forte croissance sur le marché indien, devenu l’un des plus dynamiques du transport aérien mondial.

Les passagers, confrontés à des itinéraires plus longs et à des correspondances limitées dans certaines zones du Moyen-Orient, se tournent de plus en plus vers des compagnies alternatives offrant des itinéraires plus stables.

Résultat : une hausse des prix sur certaines lignes et une recomposition rapide de la concurrence sur le trafic aérien international reliant l’Asie du Sud à l’Europe et à l’Amérique du Nord.