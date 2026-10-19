« Comment osez-vous encore ouvrir la bouche ? » : violent clash entre Isabelle Saporta et Prisca Thévenot sur LCI

Lors d'un débat intense sur LCI, Isabelle Saporta et Prisca Thévenot s'affrontent sur la gestion de la crise sociale et le bilan d'Emmanuel Macron. Leurs échanges s'intensifient avec des interruptions et des accusations mutuelles. Les tensions culminent lorsque Saporta refuse d'écouter Thévenot, exacerbant ainsi le ton déjà conflictuel de l'émission.

Le ton est brutalement monté entre Isabelle Saporta et Prisca Thévenot sur le plateau d’Éric Brunet, sur LCI. Alors que les deux intervenantes débattaient de la crise sociale, des violences du 17 octobre et du bilan d’Emmanuel Macron, la journaliste et éditrice s’en est violemment prise à l’ancienne ministre, l’accusant d’appartenir à une majorité ayant mis la France « à genoux ». Entre interruptions, attaques personnelles et refus d’écouter son interlocutrice, l’échange a rapidement tourné à l’affrontement.

Compagne de Yannick Jadot, figure des Écologistes et soutien de Raphaël Glucksmann pour la présidentielle de 2027, Isabelle Saporta n’a pas ménagé Prisca Thévenot. « Vous faites partie de cette même vague saumâtre dans laquelle nous sommes et qui a mis le pays depuis dix ans à genoux », lui a-t-elle lancé, reprochant à la macronie de continuer à donner des leçons malgré son bilan. La journaliste a ensuite durci le ton : « Mais comment vous osez encore ouvrir la bouche ? Je ne comprends même pas. Je me couvrirais de cendres tellement j’aurais honte à la place de la Macronie. »

Prisca Thévenot réplique : « Engagez-vous et venez faire des propositions »

Face à ces attaques, Prisca Thévenot a tenté de défendre l’action des gouvernements successifs d’Emmanuel Macron. L’ancienne porte-parole du gouvernement a notamment rappelé les dispositifs économiques mis en place pendant les crises précédentes, dont le « quoi qu’il en coûte », avant de reprocher à Isabelle Saporta de critiquer les responsables politiques sans avoir à assumer leurs décisions.

« C’est trop facile de rester sur un fauteuil et de commenter à longueur de journée. Prenez votre risque et venez vous engager », lui a-t-elle répondu. Une remarque immédiatement contestée par Isabelle Saporta, qui a affirmé être elle-même engagée.

Le désaccord s’est ensuite concentré sur la gestion de la mobilisation lycéenne et les violences survenues pendant les manifestations. Prisca Thévenot a défendu la nécessité de distinguer les revendications des étudiants des actes commis par les casseurs. Elle a également affirmé avoir présenté plusieurs propositions concrètes, notamment pour renforcer les moyens policiers et la protection des bâtiments publics.

Isabelle Saporta a rejeté ces arguments, accusant son interlocutrice de répéter des réponses inefficaces. « Ça fait des semaines que ça dure, ce mouvement étudiant. Les gens attendent des réponses. Mais vous n’en avez pas », a-t-elle lancé, estimant que les responsables macronistes refusaient de reconnaître leurs échecs.

« Ça ne m’intéresse pas » : Saporta refuse finalement d’écouter Thévenot

La confrontation a pris une tournure encore plus tendue lorsque Prisca Thévenot a reproché à Isabelle Saporta de ne pas écouter ses réponses. Alors que l’ancienne ministre tentait de poursuivre son argumentation, la journaliste a ostensiblement manifesté son désintérêt, téléphone en main.

« Vous ne m’écoutez pas alors que je vous parle et que je vous réponds », a protesté Prisca Thévenot. La réplique d’Isabelle Saporta a été particulièrement sèche : « Comme ça fait quinze fois que vous racontez les mêmes choses qui n’ont aucun sens, ça ne m’intéresse pas. Mais allez-y, ça intéresse sans doute Éric et Paul Melun. »

L’animateur Éric Brunet a tenté de reprendre la main sur le débat, tandis que Prisca Thévenot continuait de dénoncer l’attitude de son interlocutrice. Au-delà des désaccords politiques sur le bilan d’Emmanuel Macron, l’échange a ainsi été marqué par des attaques personnelles et des interruptions répétées.