« Je ne reste pas sur le plateau ! » : Sandrine Rousseau s'emporte contre Charles Consigny sur RMC

Lors d'un débat sur RMC, Sandrine Rousseau s'oppose fermement à Charles Consigny sur les causes des violences du 17 octobre, qu'il lie aux politiques migratoires de gauche. La tension monte lorsque Rousseau qualifie ses propos de racistes, menaçant de quitter le plateau, tandis qu'Alain Marschall tente de calmer la discussion. Cette confrontation illustre les tensions politiques actuelles.

Le débat a failli tourner court sur le plateau des « Grandes Gueules » de RMC. Invitée ce lundi 19 octobre, la députée écologiste Sandrine Rousseau s’est vivement opposée au chroniqueur Charles Consigny lors d’un échange consacré aux violences du 17 octobre. Alors que ce dernier établissait un lien entre les troubles et les politiques migratoires défendues par la gauche, l’élue a dénoncé des propos qu’elle juge racistes et menacé de quitter l’émission. L’animateur Alain Marschall a dû intervenir pour tenter d’apaiser la confrontation.

La discussion portait sur les responsabilités politiques des violences qui ont touché plusieurs grandes villes françaises pendant le week-end. Charles Consigny a mis en cause les choix défendus depuis plusieurs décennies par les formations de gauche, estimant que certaines orientations politiques, notamment en matière d’immigration, avaient contribué à fragiliser la sécurité et l’autorité de l’État.

Sandrine Rousseau dénonce des propos « racistes »

Cette analyse a immédiatement provoqué la colère de Sandrine Rousseau. La députée écologiste a contesté l’association établie par son contradicteur entre immigration et violences, considérant qu’elle revenait à désigner une partie de la population comme responsable des troubles sans éléments permettant de soutenir une telle généralisation.

« Si ça part là-dessus, je ne reste pas sur le plateau », a-t-elle prévenu, dénonçant le caractère raciste qu’elle attribue aux propos de Charles Consigny. La discussion est alors devenue particulièrement tendue, les deux intervenants s’opposant sur les causes des violences et sur la manière d’en débattre publiquement.

Alain Marschall a tenté de reprendre la main sur les échanges afin de permettre la poursuite de l’émission. La confrontation illustre les désaccords profonds qui traversent le débat politique français depuis les manifestations du 17 octobre.

L’immigration au cœur des controverses après les violences

La séquence intervient dans un contexte où plusieurs responsables politiques ont établi un lien entre immigration et troubles à l’ordre public. Dimanche, Donald Trump avait lui-même réagi aux événements français en accusant les politiques migratoires européennes d’avoir contribué à la dégradation de la situation sécuritaire.

Les autorités françaises ont pour leur part évoqué l’action de groupes violents, de délinquants et de militants d’ultragauche dans les dégradations survenues pendant les manifestations. Ces analyses ne permettent pas, à elles seules, d’établir un lien général entre immigration et violences du 17 octobre.