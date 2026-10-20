Hôtel de ville de Limoges incendié : Guillaume Guérin réclame des réponses après les violences du 17 octobre

Guillaume Guérin exige des explications après l'incendie de l'hôtel de ville de Limoges, déclenché pendant les manifestations du 17 octobre. Sébastien Lecornu promet une enquête sur les défaillances du dispositif de sécurité et annonce l'aide de l'État pour la reconstruction. La situation soulève des interrogations à l'échelle nationale sur le maintien de l'ordre.

Deux jours après l’incendie qui a ravagé l’hôtel de ville de Limoges, Guillaume Guérin continue de demander des explications sur les conditions dans lesquelles un bâtiment aussi emblématique a pu être détruit. Le maire Les Républicains était invité ce lundi 19 octobre de Darius Rochebin sur LCI, dans l’émission « 20H Rochebin ». Son intervention intervient alors que Sébastien Lecornu lui a adressé un courrier promettant la reconstruction de l’édifice et une transparence complète sur les éventuelles défaillances du dispositif de sécurité.

Samedi 17 octobre, en marge des manifestations nationales contre la vie chère, des individus ont pénétré dans l’hôtel de ville de Limoges avant d’y déclencher un incendie. Les flammes ont provoqué des destructions considérables, notamment l’effondrement d’une partie de la toiture et du beffroi. Le bâtiment, inauguré en 1883, constitue l’un des monuments les plus emblématiques de la ville.

Guillaume Guérin met en cause les moyens de sécurité

Dès le lendemain de l’incendie, Guillaume Guérin avait vivement critiqué les conditions dans lesquelles les forces de l’ordre avaient dû intervenir. L’élu estime que les policiers n’avaient pas disposé de moyens suffisants pour empêcher les individus violents de pénétrer dans le bâtiment.

Le maire a notamment déclaré que « la police républicaine a reculé dans ce pays », une formule destinée à dénoncer ce qu’il considère comme un affaiblissement de la capacité de l’État à protéger ses institutions. Ses critiques portent sur l’organisation et les moyens du dispositif, et non sur l’engagement personnel des policiers présents sur le terrain.

Dans une lettre datée du dimanche 18 octobre, Sébastien Lecornu a reconnu que des explications devaient être apportées concernant la protection de l’hôtel de ville. Le Premier ministre a promis que toute la lumière serait faite sur les circonstances de l’incendie et sur les éventuelles défaillances du dispositif de sécurité.

Lecornu promet une reconstruction financée avec l’aide de l’État

Le chef du gouvernement s’est également engagé à accompagner financièrement la reconstruction du bâtiment. Il considère que les contribuables de Limoges ne doivent pas supporter seuls les conséquences d’une destruction d’une telle ampleur.

Matignon souhaite accélérer les procédures administratives nécessaires, mobiliser les financements publics en complément des assurances et assurer la continuité des services municipaux. Sébastien Lecornu a également annoncé son intention de se rendre à Limoges dans les prochains jours pour rencontrer le maire et définir un calendrier de reconstruction.

L’affaire prend désormais une dimension nationale. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que plusieurs responsables politiques de droite et de gauche, demandent des explications sur l’organisation du maintien de l’ordre lors des manifestations du 17 octobre.

Lundi matin, Laurent Nuñez a reconnu un manque d’anticipation et révélé avoir présenté sa démission à Emmanuel Macron. Le président de la République a refusé son départ, préférant maintenir le ministre de l’Intérieur à son poste pour organiser les réponses sécuritaires.