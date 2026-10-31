L'Assemblée nationale adopte un dispositif fiscal pour financer la reconstruction de la mairie de Limoges, incendiée lors des manifestations du 17 octobre. Une réduction d'impôt de 75 % sur les dons sera accordée, visant à mobiliser des fonds privés tout en allégeant le fardeau fiscal des habitants. Les travaux de restauration s'inspireront du modèle de Notre-Dame.

Deux semaines après l’incendie qui a ravagé l’hôtel de ville de Limoges, l’Assemblée nationale a adopté, vendredi 30 octobre, un dispositif fiscal destiné à faciliter sa reconstruction. Les députés ont approuvé un amendement du gouvernement au projet de loi de finances pour 2027, prévoyant une réduction d’impôt de 75 % pour les particuliers effectuant des dons en faveur de la restauration du bâtiment. Cette mesure exceptionnelle doit permettre de mobiliser des financements privés tout en limitant la contribution des habitants de la commune. Le monument historique, gravement endommagé lors des violences survenues le 17 octobre en marge des manifestations contre la vie chère, constitue l’un des symboles du patrimoine architectural de Limoges.

Le dispositif adopté prévoit une réduction d’impôt majorée, contre 66 % dans le régime habituel du mécénat des particuliers, pour les dons retenus dans la limite de 1 000 euros. Concrètement, un contribuable effectuant un don de 100 euros pourrait bénéficier d’une réduction d’impôt de 75 euros, sous réserve des conditions fiscales applicables. Les versements concernés devront être réalisés entre le 31 octobre 2026 et le 30 avril 2027, auprès du Trésor public ou de la Fondation du patrimoine. Présenté par le ministre des Comptes publics David Amiel, l’amendement a été adopté à main levée, sans débat. Il traduit l’un des engagements pris par le Premier ministre Sébastien Lecornu lors de son déplacement à Limoges le 23 octobre, quelques jours après le sinistre. La mesure doit néanmoins être confirmée lors de l’adoption définitive du budget.

Une reconstruction inspirée de celle de Notre-Dame de Paris

Le gouvernement souhaite accélérer les travaux en s’inspirant de l’organisation mise en place pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris. Sébastien Lecornu s’est engagé à restaurer l’hôtel de ville à l’identique, avec un pilotage centralisé confié à l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture. Le classement de l’ensemble du bâtiment au titre des monuments historiques doit également permettre de mobiliser des financements publics spécifiques. Selon les engagements présentés par la municipalité, l’État pourrait prendre en charge jusqu’à 80 % des dépenses de restauration, tandis que les dons contribueraient à financer le solde. Les premières opérations de sécurisation, de nettoyage et de protection du bâtiment sont déjà engagées. Le coût total de la reconstruction reste toutefois à déterminer, les études techniques devant permettre d’établir une estimation plus précise d’ici à la fin du premier trimestre 2027.

L’incendie du 17 octobre avait profondément marqué les habitants de Limoges. Inauguré en 1883, l’hôtel de ville avait subi d’importantes destructions lors des débordements qui avaient accompagné une journée de mobilisation sociale. Deux suspects ont depuis été mis en examen et placés en détention provisoire dans le cadre de l’enquête judiciaire. Le maire de Limoges, Guillaume Guérin, a fait de la reconstruction une priorité, avec l’objectif affiché de ne pas faire supporter son coût aux contribuables locaux. Au-delà de la restauration d’un édifice public, le dispositif voté par les députés représente un premier engagement financier concret de l’État. Il reste désormais à préciser le calendrier des travaux, leur montant et la répartition définitive des financements. Pour les habitants, l’enjeu est de retrouver un bâtiment qui constitue depuis près d’un siècle et demi l’un des principaux symboles de leur ville.