Le Rassemblement national a obtenu l'adoption d'un amendement créant un prêt à taux zéro de 100 000 euros pour l'achat d'une première résidence, avec possibilité d'annuler les remboursements à la naissance du troisième enfant. Ce dispositif, sans condition de ressources, vise à faciliter l'accession à la propriété tout en soutenant la natalité.

Le Rassemblement national a remporté vendredi une victoire parlementaire sur un sujet mêlant logement et politique familiale. Les députés ont adopté, par 29 voix contre 18, un amendement présenté par Jean-Philippe Tanguy prévoyant la création d’un prêt à taux zéro pouvant atteindre 100 000 euros pour l’acquisition ou la construction d’une première résidence principale. La particularité du dispositif réside dans la possibilité d’annuler le capital restant dû à la naissance ou à l’adoption du troisième enfant.

Le mécanisme serait ouvert aux couples dont au moins un membre possède la nationalité française, sans condition de ressources. Les bénéficiaires devraient conserver le logement comme résidence principale pour profiter de l’annulation de leur dette. Avec cette proposition, le RN entend faciliter l’accession à la propriété tout en encourageant la natalité, deux thèmes que le parti souhaite placer au cœur de son programme économique et social.

Une mesure familiale défendue par Jean-Philippe Tanguy

L’amendement s’inscrit dans une approche de la politique familiale fondée sur des incitations financières directes. Pour les ménages concernés, le dispositif pourrait représenter un avantage considérable, puisque le montant de dette annulé dépendrait du capital restant à rembourser lors de l’arrivée du troisième enfant. La proposition soulève néanmoins plusieurs questions, notamment sur son coût pour les finances publiques et ses conséquences éventuelles sur le marché immobilier.

Le vote ne signifie pas que ce nouveau prêt sera immédiatement proposé par les banques. L’amendement a été adopté dans le cadre de l’examen du budget 2027 et devra être maintenu au cours des prochaines étapes parlementaires pour entrer en vigueur. Il constitue néanmoins un succès politique pour Jean-Philippe Tanguy, qui parvient à faire adopter une mesure emblématique de la stratégie du RN en matière de natalité et d’accession à la propriété.