Présidentielle 2027 : David Lisnard prépare un grand meeting à Lyon pour donner une nouvelle dimension à sa campagne

David Lisnard organise un grand meeting à Lyon le 13 décembre pour élargir sa candidature à la présidentielle et renforcer son audience nationale. Cet événement doit lui permettre de présenter ses orientations politiques et mesurer la mobilisation de ses soutiens, alors que la droite peine à se rassembler autour d'un candidat commun.

David Lisnard entend franchir une nouvelle étape dans sa campagne présidentielle. Le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie organisera un grand rassemblement dimanche 13 décembre à 15 heures, à Eurexpo, dans la métropole lyonnaise. L’événement devrait constituer le plus important meeting de sa campagne à ce jour. La salle retenue pourrait accueillir entre 3 000 et 5 000 personnes.

Après plusieurs rassemblements organisés notamment à Saint-Raphaël, Cannes et Benfeld, David Lisnard souhaite désormais donner davantage d’ampleur nationale à sa démarche. Le choix de Lyon, grande métropole située au cœur d’une région traditionnellement importante pour la droite, permet au président de Nouvelle Énergie de sortir de son implantation azuréenne et de s’adresser à un public plus large. Ce rendez-vous doit également lui permettre de présenter ses orientations politiques et de renforcer la mobilisation de ses soutiens.

Un rendez-vous pour peser dans la course à l’Élysée

Cette annonce intervient alors que la droite et le centre peinent toujours à s’accorder sur les modalités de désignation d’un candidat commun. Gabriel Attal défend une grande primaire, rejetée par plusieurs prétendants, tandis que David Lisnard continue de soutenir le principe d’une consultation ouverte organisée rapidement. Le maire de Cannes entend ainsi faire valoir sa propre stratégie dans un espace politique dominé médiatiquement par Édouard Philippe, Bruno Retailleau et l’ancien Premier ministre de Renaissance.

Le meeting du 13 décembre constituera un test pour Nouvelle Énergie. Au-delà du discours prononcé par son président, la capacité du mouvement à réunir plusieurs milliers de sympathisants sera observée par ses concurrents et ses partenaires potentiels. David Lisnard cherche à démontrer que sa candidature peut dépasser le cadre d’un mouvement d’élus et s’appuyer sur une véritable dynamique militante.