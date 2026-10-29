Présidentielle 2027 : Patrick Sébastien affiche son soutien à David Lisnard et écarte Marine Le Pen et LFI

Patrick Sébastien a annoncé sur Sud Radio son soutien à David Lisnard pour l'élection présidentielle de 2027, affirmant se reconnaître dans son discours libéral et régalien. Il critique un éventuel affrontement entre La France insoumise et le Rassemblement national, préférant une opposition entre Lisnard et Raphaël Glucksmann, jugée plus acceptable.

Patrick Sébastien a fait son choix, du moins pour le moment. Invité de Sud Radio mercredi 28 octobre, l’ancien animateur de France Télévisions a révélé qu’il voterait pour David Lisnard si l’élection présidentielle avait lieu aujourd’hui. Une prise de position remarquée, alors que le maire de Cannes cherche à s’imposer dans la course à l’Élysée face aux autres prétendants de la droite et du centre.

Patrick Sébastien n’a jamais caché son intérêt pour la politique ni son goût pour les prises de position tranchées. Cette fois, l’ancien présentateur du Plus Grand Cabaret du monde s’est exprimé sur ses préférences pour l’élection présidentielle de 2027. Au micro de Sud Radio, il a affirmé qu’il choisirait David Lisnard si les Français étaient appelés aux urnes dès maintenant. Une déclaration qui constitue un soutien personnel au président de l’Association des maires de France, engagé dans la perspective de la prochaine présidentielle.

Pour justifier sa préférence, Patrick Sébastien a expliqué se reconnaître dans le discours du maire de Cannes. David Lisnard, qui défend une ligne libérale sur le plan économique et ferme sur les questions régaliennes, tente de se distinguer des autres personnalités de droite par son discours sur la réduction de la dépense publique, la liberté d’entreprendre et la responsabilité individuelle. Un positionnement qui semble séduire l’ancien animateur, régulièrement critique à l’égard du fonctionnement de la classe politique traditionnelle.

« Je ne confie pas mes petits-enfants à Mathilde Panot ou à Marine Le Pen »

Patrick Sébastien a également exprimé son refus d’un affrontement présidentiel entre La France insoumise et le Rassemblement national. L’ancien homme de télévision ne souhaite pas voir le pays contraint de choisir entre ces deux formations au second tour. Une position qu’il résume à travers une formule particulièrement directe sur les personnalités politiques auxquelles il ne souhaite pas confier l’avenir de ses petits-enfants.

Plus surprenant, Patrick Sébastien a indiqué qu’un second tour opposant David Lisnard à Raphaël Glucksmann lui conviendrait. Une manière de défendre l’idée d’une confrontation entre deux projets politiques différents, mais qu’il considère manifestement comme préférables à un duel entre LFI et le RN. L’ancien animateur ne se positionne donc pas simplement contre la gauche : il distingue clairement la gauche sociale-démocrate de celle incarnée par Jean-Luc Mélenchon.

Un soutien médiatique pour David Lisnard

Cette prise de position intervient à un moment important pour David Lisnard. Le maire de Cannes entend peser dans la recomposition de la droite et du centre, alors que Gabriel Attal propose une grande primaire et qu’Édouard Philippe comme Bruno Retailleau défendent leurs propres stratégies.