Budget 2027 : 119 maires des Bouches-du-Rhône menacent de boycotter l’élection présidentielle

Les 119 maires des Bouches-du-Rhône expriment leur mécontentement face aux économies prévues dans le budget 2027, menaçant de boycotter l'organisation de l'élection présidentielle. Cette mobilisation, unie malgré les divergences politiques, vise à attirer l'attention du gouvernement sur les conséquences négatives des réductions budgétaires sur les services publics locaux.

La colère des élus locaux franchit un nouveau cap dans les Bouches-du-Rhône. Les 119 maires du département, toutes sensibilités politiques confondues, ont adressé un courrier au Premier ministre Sébastien Lecornu et au ministre de l’Économie Roland Lescure pour dénoncer les économies demandées aux collectivités dans le projet de budget 2027. Face à un effort national estimé à 5,4 milliards d’euros, les élus menacent de prendre des mesures inédites, allant de la fermeture de services publics municipaux jusqu’au refus d’organiser l’élection présidentielle de 2027. Un avertissement qui témoigne de la dégradation des relations entre l’État et les communes.

À l’origine de cette mobilisation figure notamment Georges Cristiani, maire de Mimet et président de l’Union des maires des Bouches-du-Rhône. Les signataires estiment que les nouvelles contraintes financières envisagées par le gouvernement risquent d’affaiblir durablement les services publics de proximité. Leur courrier évoque plusieurs formes de protestation : organisation de consultations locales, suspension de certains services municipaux, report des opérations de recensement ou encore remise symbolique des clés des mairies aux préfets. Le maire de Marseille, Benoît Payan, a également dénoncé l’ampleur des prélèvements envisagés, les comparant au coût cumulé de la police municipale et des cantines scolaires de sa ville. Cette mobilisation rassemble des élus de droite, du centre et de gauche, traditionnellement opposés sur de nombreux sujets.

Une menace spectaculaire qui pose aussi une question juridique

Le refus d’organiser l’élection présidentielle constitue la mesure la plus spectaculaire évoquée dans le courrier. En France, les communes jouent un rôle essentiel dans le déroulement des scrutins : elles mettent à disposition les bureaux de vote, organisent les opérations matérielles et participent à la constitution des bureaux électoraux. Mais cette mission relève d’obligations légales. Un maire ne peut donc pas décider librement de supprimer l’organisation d’une élection nationale dans sa commune. En cas de refus d’accomplir certaines opérations électorales obligatoires, les autorités de l’État disposent de moyens juridiques pour assurer la continuité du scrutin. La menace des élus des Bouches-du-Rhône apparaît ainsi principalement comme un moyen de pression politique destiné à attirer l’attention du gouvernement sur leurs difficultés financières.

Derrière cette confrontation se trouve une question majeure : comment réduire les dépenses publiques sans fragiliser les services assurés quotidiennement par les communes ? Entretien des écoles, restauration scolaire, équipements sportifs, voirie, sécurité locale ou soutien aux associations dépendent directement des budgets municipaux. Les élus redoutent que les économies prévues pour 2027 ne conduisent à reporter des investissements, à augmenter certains tarifs ou à réduire des prestations. Leur mobilisation rejoint celle de plusieurs associations nationales de collectivités, qui contestent également les orientations financières du gouvernement. Le projet de loi de finances devant encore poursuivre son examen parlementaire, les mesures annoncées ne sont pas toutes définitives. Pour Sébastien Lecornu, l’enjeu sera désormais de trouver un compromis avec des élus locaux qui affirment ne plus vouloir supporter une part croissante de l’effort budgétaire national.