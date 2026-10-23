Les maires d'Agen, Auch et Mont-de-Marsan s'opposent au projet de budget 2027 qui impose des coupes sévères aux collectivités, menaçant ainsi les services publics de proximité. Ils soulignent que ces restrictions nuisent à l'entretien des infrastructures vitales, aggravant les défis financiers des villes moyennes et leur capacité d'investissement.

Nouvelle fronde des élus locaux contre le projet de budget 2027. Ce vendredi 23 octobre, les maires d’Agen, Auch et Mont-de-Marsan ont présenté une tribune commune dénonçant les économies demandées aux collectivités territoriales par le gouvernement de Sébastien Lecornu. Réunis à Auch, Laurent Bruneau, Camille Bonne et Frédéric Dutin estiment que les restrictions budgétaires envisagées menacent directement les services publics de proximité. Une initiative qui intervient alors que les associations d’élus multiplient les critiques contre la politique financière de l’exécutif.

Les trois élus de centre gauche contestent l’effort budgétaire demandé aux collectivités, qui dépasserait cinq milliards d’euros selon le périmètre des mesures gouvernementales évoquées. Ils considèrent que les communes ne doivent pas supporter les conséquences des difficultés financières de l’État, alors qu’elles sont elles-mêmes soumises à des obligations d’équilibre budgétaire. Pour les maires, les économies envisagées risquent de réduire les capacités d’investissement des villes moyennes, déjà confrontées à l’augmentation des charges de fonctionnement et aux besoins croissants de leurs habitants.

Écoles, équipements publics et services de proximité menacés

Dans leur tribune, les trois responsables locaux alertent notamment sur les conséquences possibles des restrictions pour l’entretien des établissements scolaires, la rénovation des équipements municipaux et le financement des services de proximité. Ils soulignent également que les communes doivent investir dans l’adaptation au changement climatique, notamment pour améliorer l’isolation des bâtiments publics et faire face aux épisodes de fortes chaleurs.

Cette initiative rejoint les critiques formulées ces dernières semaines par plusieurs associations de collectivités. À Reims, lors des Assises des départements de France, de nombreux présidents de département avaient exprimé leur colère contre les économies envisagées par le gouvernement. François Sauvadet avait notamment dénoncé les conséquences financières du projet de budget, tandis que Xavier Bertrand avait accusé l’État de faire supporter ses propres difficultés aux élus locaux.

Les maires d’Agen, Auch et Mont-de-Marsan entendent désormais faire entendre la voix des villes moyennes dans les discussions budgétaires. Ils considèrent que les collectivités jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien des services publics et qu’une réduction de leurs moyens pourrait avoir des conséquences concrètes pour les habitants.