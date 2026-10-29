Nathalie Goulet, sénatrice de l’Orne, réussit un nouveau best-seller avec son ouvrage « La Gangrène », qui explore les liens entre l'argent du crime et l'économie légale. Paru le 1er octobre 2026, le livre se classe en tête des ventes sur Amazon, soulignant son engagement dans la lutte contre la délinquance financière.

Nathalie Goulet signe un nouveau succès en librairie. Son dernier ouvrage, « La Gangrène : Comment l’argent sale pourrit le monde », affiche la première place des ventes sur Amazon dans la catégorie « Délinquance dans la société ». Paru le 1er octobre 2026 aux éditions Robert Laffont, cet essai prolonge les travaux de la sénatrice de l’Orne sur les circuits financiers du crime organisé et leurs conséquences sur la société.

Dans ce livre, Nathalie Goulet s’intéresse à la manière dont les profits des trafics s’infiltrent dans l’économie légale. Drogue, traite des êtres humains, sociétés utilisées pour blanchir des fonds : l’ouvrage décrit les passerelles entre les activités criminelles et un univers économique parfois beaucoup plus ordinaire en apparence. À travers une série de portraits, l’élue évoque aussi les intermédiaires et les complicités qui permettent à cet argent de circuler. L’objectif : rendre compréhensibles des mécanismes souvent perçus comme lointains, alors qu’ils touchent directement la vie économique et sociale.

Avocate de formation, sénatrice de l’Orne depuis 2007 et aujourd’hui vice-présidente de la commission des finances, Nathalie Goulet a fait de la lutte contre les circuits financiers illicites un axe important de son activité parlementaire. Financement du terrorisme, fraude, blanchiment : ces sujets occupent une place récurrente dans ses interventions et ses travaux. Elle a notamment coprésidé, avec André Reichardt, la commission d’enquête sénatoriale sur les réseaux djihadistes en France et en Europe, dont le rapport a été publié en 2015.

Plus récemment, elle a été rapporteure de la commission d’enquête consacrée à la lutte contre la délinquance financière, la criminalité organisée et le contournement des sanctions internationales. Rendus publics en juin 2025, ces travaux ont débouché sur cinquante recommandations. Ils soulignaient notamment l’absence d’une stratégie suffisamment cohérente contre le blanchiment, malgré les dispositifs existants et l’engagement des services concernés. « La Gangrène » s’inscrit dans le prolongement de cette démarche : expliquer comment fonctionne l’argent du crime et alerter sur les moyens nécessaires pour l’endiguer.

Des précédents livres déjà remarqués

Ce nouveau classement fait écho à l’accueil de ses précédentes publications. En 2022, Nathalie Goulet avait publié « L’Abécédaire du financement du terrorisme » au Cherche Midi, avant d’en proposer une édition actualisée et enrichie, « L’Argent du terrorisme », en 2025. Préfacée par Jean-Charles Brisard, cette enquête explore les multiples ressources financières des organisations terroristes, des trafics aux activités d’apparence anodine. Dès janvier 2025, deux semaines après sa sortie, Entrevue signalait que l’ouvrage occupait la deuxième place des meilleures ventes dans sa catégorie.

Ses publications ont également trouvé un prolongement international : des versions arabe et anglaise de son ouvrage sur le financement du terrorisme ont été présentées à la Foire internationale du livre d’Abou Dhabi en mai 2025. Avec « La Gangrène », Nathalie Goulet élargit son propos à l’ensemble de l’économie criminelle et à ses ramifications dans la société. La première place affichée sur Amazon dans sa catégorie offre aujourd’hui une nouvelle visibilité à ce travail de sensibilisation, porté aussi bien au Parlement que dans ses livres.