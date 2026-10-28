La conférence sur la "remigration", organisée par la fondation Polémia au Plessis-Robinson, suscite de vives réactions politiques, notamment des partis de gauche qui en demandent l'interdiction, la qualifiant de raciste. Ils interpellent la municipalité sur l'accueil de l'événement, soulignant la nécessité de protéger les principes contre les discriminations.

Une conférence consacrée à la « remigration », prévue samedi 31 octobre au Plessis-Robinson, dans les Hauts-de-Seine, provoque une polémique politique. Organisé par la fondation Polémia à la Maison des arts de la commune, l’événement fait l’objet de demandes d’interdiction émanant de responsables socialistes, insoumis et communistes. Ces derniers dénoncent une initiative qu’ils considèrent comme raciste et xénophobe et interpellent le maire Les Républicains Philippe Pemezec sur l’accueil de cette manifestation dans un équipement culturel municipal.

Brice Gaillard, premier secrétaire fédéral du Parti socialiste et élu municipal d’opposition, a demandé des explications à la municipalité sur les conditions d’organisation de cette conférence. Le député LFI Aurélien Saintoul et plusieurs responsables communistes franciliens se sont également mobilisés pour réclamer son interdiction. Les opposants estiment que le thème de la remigration, généralement associé à des propositions de départ ou d’éloignement de populations issues de l’immigration, soulève des préoccupations importantes concernant la lutte contre les discriminations.

La liberté de réunion au cœur de la controverse

La fondation Polémia présente ses activités comme un travail de réflexion consacré notamment à l’identité, à l’immigration et aux évolutions politiques et culturelles. Les responsables de gauche contestent cette présentation et considèrent que l’événement pourrait contribuer à diffuser des idées contraires aux principes de lutte contre le racisme.

La controverse porte également sur la responsabilité de la municipalité. Les opposants demandent pourquoi un équipement culturel de la ville doit accueillir une conférence aussi controversée. Ils ont également sollicité l’intervention des autorités préfectorales afin d’obtenir son interdiction.

Sur le plan juridique, la liberté de réunion constitue une liberté fondamentale. Une interdiction administrative doit reposer sur des motifs légalement justifiés, notamment l’existence d’un risque suffisamment caractérisé de trouble à l’ordre public, et respecter le principe de proportionnalité. Le seul désaccord politique avec les idées défendues par les organisateurs ne suffit pas automatiquement à justifier une interdiction.