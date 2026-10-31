Khalaf Al Habtoor exprime sa gratitude envers Omar Harfouch pour son éditorial dans Nidaa al Watan, soulignant l'importance de défendre les droits des investisseurs au Liban. Harfouch plaide pour la protection des investisseurs et l’instauration de garanties, tout en condamnant les menaces pesant sur ses activités. Ce soutien met en lumière les enjeux économiques cruciaux du pays.

L’éditorial d’Omar Harfouch dans le quotidien libanais Nidaa al Watan, dont il est copropriétaire, a retenu l’attention de Khalaf Ahmad Al Habtoor. Dans un message publié sur X le 30 octobre, le fondateur du groupe émirati Al Habtoor a exprimé sa reconnaissance envers plusieurs personnalités ayant défendu les droits des investisseurs au Liban, citant expressément Omar Harfouch. La veille, celui-ci avait consacré une tribune dans le quotidien libanais Nida El Watan aux difficultés dénoncées par l’homme d’affaires et à leurs conséquences pour la réputation économique du pays.

Dans sa publication, Khalaf Al Habtoor indique avoir suivi avec intérêt les contributions de l’ancien Premier ministre Fouad Siniora, du député Achraf Rifi et d’Omar Harfouch. « J’apprécie ces prises de position responsables, qui témoignent du souci de l’intérêt du Liban, de son économie et de son avenir », écrit-il, selon une traduction de son message en arabe. Une reconnaissance publique qui salue leur engagement sur la protection des investisseurs et de leurs droits.

Figure du monde des affaires aux Émirats arabes unis, Khalaf Ahmad Al Habtoor a fondé son entreprise en 1970, dans le secteur de la construction, avant de développer un groupe diversifié dans l’hôtellerie, l’immobilier, l’automobile, l’éducation et l’édition. Ses activités s’étendent notamment à Londres, Vienne et Budapest. Au Liban, son groupe compte dans son portefeuille les établissements Al Habtoor Grand Beirut et Metropolitan Palace Beirut. Son implantation internationale donne une résonance particulière à ses prises de position sur les conditions d’investissement dans le pays.

Omar Harfouch place la confiance des investisseurs au cœur du débat

Dans son éditorial du 29 octobre, Omar Harfouch défend une idée centrale : le traitement réservé à un investisseur engage la crédibilité du Liban auprès de tous ceux qui pourraient y développer une activité. Attirer des capitaux suppose, selon lui, de garantir le respect des contrats, la protection des participations et l’accès à une justice indépendante et efficace. Il appelle les institutions à examiner les faits et à établir les responsabilités, en soulignant qu’une plainte ne constitue pas un jugement et que la puissance économique ne doit conférer aucun privilège devant la loi.

Son propos accorde également une place importante aux Libanais de la diaspora, qu’ils envisagent de revenir dans leur pays ou d’y investir depuis l’étranger. Pour Harfouch, leur attachement au Liban ne saurait remplacer des garanties concrètes sur la gestion de leur argent et le respect de leurs droits. Même un associé minoritaire doit pouvoir faire protéger sa participation. Lebanon Debate, qui a consacré un article à cette initiative le 30 octobre, souligne précisément cette volonté d’élargir le dossier Al Habtoor à un enjeu économique national.

Dans le même message de remerciement, Khalaf Al Habtoor dénonce les menaces de mort, les insultes et les menaces visant ses investissements dont il affirme faire l’objet. Il critique également ce qu’il décrit comme des attaques contre les dirigeants et les symboles des Émirats dans certains médias libanais, et réclame une position officielle claire des autorités. Tout en réaffirmant son attachement au Liban et à ses habitants, il distingue la critique et le désaccord des intimidations personnelles.

En citant Omar Harfouch, l’entrepreneur émirati reconnaît ainsi publiquement la contribution de son éditorial à ce débat. Le texte se terminait par un appel à faire de cette affaire l’occasion de démontrer que les institutions peuvent protéger chacun, indépendamment de son identité ou de son influence : « Le Liban a besoin d’argent, certes, mais il a avant tout besoin de confiance. »