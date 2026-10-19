Après les violences du 17 octobre, Gérard Larcher et Patrick Kanner réclament des comptes au gouvernement

Le gouvernement doit répondre devant le Parlement aux violences survenues le 17 octobre, alors que des représentants du Sénat questionnent les défaillances du maintien de l'ordre. Gérard Larcher et Patrick Kanner exigent des explications sur les destructions et les mesures sécuritaires, soulignant la nécessité d'une enquête approfondie sur les circonstances des événements.

Le gouvernement de Sébastien Lecornu va devoir s’expliquer devant le Parlement sur les violences du 17 octobre. Après les demandes formulées à l’Assemblée nationale, plusieurs responsables du Sénat réclament à leur tour des réponses sur les défaillances du maintien de l’ordre. Gérard Larcher, président de la Haute Assemblée, et Patrick Kanner, président du groupe socialiste, s’interrogent sur la manière dont des bâtiments publics et des commerces ont pu être détruits malgré les dispositifs de sécurité annoncés par le ministère de l’Intérieur.

Au lendemain des incendies, des pillages et des affrontements qui ont touché plusieurs villes françaises, la question de la responsabilité des autorités s’impose au Parlement. À Limoges, la destruction d’une grande partie de l’hôtel de ville a particulièrement marqué les esprits. À Paris, Lyon, Marseille et Lille, les forces de l’ordre ont également dû faire face à des violences importantes.

Patrick Kanner réclame un débat exceptionnel au Sénat

Le président du groupe socialiste souhaite que le gouvernement présente une déclaration devant les sénateurs, suivie d’un débat organisé sur le fondement de l’article 50-1 de la Constitution. Cette procédure permet à l’exécutif de s’exprimer devant une assemblée parlementaire sur un sujet déterminé.

Patrick Kanner souhaite notamment obtenir des explications sur les effectifs mobilisés, les renseignements disponibles avant les manifestations et la capacité des autorités à protéger les commerces et les bâtiments publics.

Le sénateur du Nord considère que les forces de sécurité ont pu être insuffisamment nombreuses face à l’ampleur de la mobilisation. Il estime que les autorités ont sous-évalué les risques, laissant certains groupes violents agir dans des conditions qui doivent désormais être examinées.

Le responsable socialiste demande également de prolonger les travaux de la mission sénatoriale consacrée au maintien de l’ordre. Il évoque la possibilité de lui donner des pouvoirs d’enquête supplémentaires afin d’examiner plus précisément les décisions prises avant et pendant les manifestations.

Des critiques venues de la droite comme de la gauche

Gérard Larcher souhaite également que toute la lumière soit faite sur les circonstances des violences. Le président du Sénat considère que les destructions subies par plusieurs collectivités nécessitent des explications précises de l’exécutif.

Si les responsables de droite et de gauche partagent la volonté d’obtenir des réponses, leurs analyses ne sont pas identiques. Certains mettent principalement en cause les moyens de sécurité et l’anticipation des troubles. D’autres souhaitent également examiner la doctrine de maintien de l’ordre et les conséquences des interventions policières.

Lors de son allocution télévisée de dimanche à 20 heures, Emmanuel Macron a lui-même demandé au gouvernement de tirer toutes les leçons des événements, notamment en matière de renseignement et d’anticipation. Le président a promis la transparence sur les éventuelles défaillances et demandé des réponses claires au ministre de l’Intérieur.