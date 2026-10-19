POLITIQUE

Police, LBD, violences : vif affrontement entre Bruno Retailleau et Marine Tondelier

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Police, LBD, violences : vif affrontement entre Bruno Retailleau et Marine Tondelier
Police, LBD, violences : vif affrontement entre Bruno Retailleau et Marine Tondelier

La crise du maintien de l’ordre a provoqué un nouvel affrontement politique ce dimanche 18 octobre. Invités de l’émission « Franc-jeu », présentée par Benjamin Duhamel sur France Télévisions, Bruno Retailleau et Marine Tondelier se sont directement opposés sur la gestion des manifestations du 17 octobre. La secrétaire nationale des Écologistes a dénoncé une stratégie policière inefficace et disproportionnée, tandis que le président des Républicains a défendu le recours aux armes intermédiaires face aux violences.

Le débat s’est déroulé au lendemain d’une journée marquée par des incendies, des pillages et de nombreux affrontements avec les forces de l’ordre. Plusieurs villes françaises ont subi d’importantes dégradations, notamment Limoges, où l’hôtel de ville a été ravagé par les flammes.

Marine Tondelier dénonce un double échec de l’État

La dirigeante écologiste considère que la stratégie gouvernementale a échoué sur deux plans. Selon elle, des manifestants pacifiques ont été exposés à l’utilisation de gaz lacrymogènes et d’armes de force intermédiaire, tandis que des groupes violents ont pu commettre des destructions importantes.

Marine Tondelier demande donc une révision de la doctrine de maintien de l’ordre. Elle souhaite notamment revoir les conditions d’utilisation des lanceurs de balles de défense et des grenades, dont l’emploi fait l’objet de nombreuses critiques depuis les blessures graves survenues lors des mobilisations lycéennes.

Bruno Retailleau a contesté cette approche. L’ancien ministre de l’Intérieur estime que les policiers et les gendarmes doivent disposer des moyens nécessaires pour répondre aux violences, particulièrement lorsque des individus attaquent les forces de sécurité ou cherchent à détruire des bâtiments publics.

Le président des Républicains défend le maintien des armes intermédiaires dans le cadre légal existant. Il considère qu’une réduction de ces moyens risquerait de compliquer les interventions policières face à des groupes particulièrement violents.

Les deux responsables se sont également opposés sur la désobéissance civile et sur le projet de loi dit « casseur-payeur », destiné à faciliter la réparation des dommages commis lors de violences collectives.

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Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

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