Interdiction de LFI : Éric Coquerel répond à Bruno Retailleau, « on serait carrément en dictature »

La proposition de Bruno Retailleau d'examiner l'interdiction de La France insoumise suscite des réactions. Éric Coquerel qualifie cette idée de dérive dictatoriale, défendant la légitimité de son mouvement face aux accusations de violence portées par Retailleau, qui lui-même admet la complexité juridique d'une telle interdiction.

La proposition de Bruno Retailleau d’étudier juridiquement une éventuelle interdiction de La France insoumise continue de provoquer de vives réactions. Interrogé sur Public Sénat, Éric Coquerel a répondu au candidat LR en estimant qu’une telle décision ferait basculer le pays dans une logique « dictatoriale ».

Bruno Retailleau avait posé quelques jours auparavant « la question de l’interdiction de LFI ». Le président des Républicains accuse le mouvement de Jean-Luc Mélenchon d’être « fasciné par la violence », évoque la « sédition » et estime que certains responsables insoumis chercheraient à « organiser l’insurrection ». Ces accusations constituent son appréciation politique et ne correspondent pas à l’établissement judiciaire d’une responsabilité de LFI.

Coquerel : « On serait carrément en dictature »

Interrogé précisément sur cette proposition, Éric Coquerel répond : « On serait carrément en dictature. » Le président LFI de la commission des finances récuse les accusations de Bruno Retailleau et défend la légitimité de son mouvement à soutenir les revendications sociales et lycéennes.

Bruno Retailleau avait lui-même reconnu qu’une interdiction serait « très difficile en droit ». Il avait expliqué qu’en cas d’accession au pouvoir, il demanderait à ses services d’étudier les possibilités juridiques. Aucune procédure de dissolution ou d’interdiction de La France insoumise n’est actuellement engagée.