Naturalisation à 1 000 euros : Retailleau fait adopter son amendement malgré l’opposition du gouvernement

Le Sénat adopte un amendement de Bruno Retailleau augmentant le droit de timbre pour les demandes de naturalisation à 1 000 euros, malgré l’opposition du gouvernement. Prévu pour entrer en vigueur en 2027, le dispositif inclut également des hausses des taxes sur les titres de séjour, suscitant des critiques parmi les sénateurs de gauche.

Le Sénat a adopté samedi 28 novembre un amendement de Bruno Retailleau augmentant les prélèvements liés aux titres de séjour et aux demandes de naturalisation. Le droit de timbre pour ces dernières passerait de 255 à 1 000 euros. Le gouvernement s’est opposé à cette hausse.

Voté à main levée pendant l’examen du budget pour 2027, le dispositif prévoit également de doubler plusieurs taxes relatives au séjour des étrangers. La taxe principale applicable à une première délivrance au tarif normal passerait ainsi de 300 à 600 euros. Le droit de timbre associé aux titres de séjour augmenterait lui aussi, de 50 à 100 euros.

Les auteurs de l’amendement défendent une participation accrue des demandeurs au financement du traitement administratif des dossiers. Ils évaluent les recettes supplémentaires à 350 millions d’euros par an.

David Amiel défend les tarifs arrêtés l’année précédente

Au banc du gouvernement, David Amiel a rappelé qu’un équilibre avait été trouvé lors du précédent budget et rendu un avis défavorable. La commission des finances soutenait, en revanche, l’amendement.

À gauche, plusieurs sénateurs ont contesté cette augmentation. Grégory Blanc, élu Place publique, a notamment dénoncé une charge supplémentaire pour les étrangers venant travailler en France, alors que certaines entreprises peinent à conserver leurs salariés en raison des difficultés administratives.

Le texte prévoit une application au 1er janvier 2027. Cette date reste conditionnée à son maintien dans la loi de finances définitivement adoptée : le vote du Sénat ne modifie pas, à lui seul, les tarifs actuellement exigibles.