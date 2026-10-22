Réunion de crise à Matignon : Retailleau part avant la fin, Tondelier et Bompard étrillent Lecornu

La réunion à Matignon sur la crise du 17 octobre a révélé des désaccords profonds entre le gouvernement et les partis politiques. Marine Tondelier et Manuel Bompard ont critiqué l'exécutif pour son approche sécuritaire, tandis que Bruno Retailleau est parti avant la fin, laissant la situation sans consensus ni engagements clairs.

La réunion organisée ce jeudi 22 octobre à Matignon entre Sébastien Lecornu et les représentants des partis politiques n’a pas permis de dégager une position commune après les violences du 17 octobre. Convoqués pour évoquer la situation sécuritaire et les réponses à apporter à la crise, les responsables politiques ont quitté la rencontre sur un constat de profond désaccord. Marine Tondelier et Manuel Bompard ont vivement critiqué l’attitude du gouvernement, tandis que Bruno Retailleau a quitté la réunion avant son terme, officiellement en raison d’obligations professionnelles.

Le Premier ministre souhaitait obtenir des engagements clairs de la part des formations politiques concernant la condamnation des violences et la nécessité de préserver le calme lors des prochaines manifestations. Mais plusieurs participants ont reproché à l’exécutif de concentrer les discussions sur le maintien de l’ordre sans apporter suffisamment de réponses aux revendications sociales. Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a regretté l’absence de compréhension mutuelle entre les responsables présents, estimant que le gouvernement ne parvenait pas à entendre les préoccupations exprimées par ses interlocuteurs.

Bompard dénonce une perte de temps, Glucksmann réclame des réponses sociales

Manuel Bompard, coordinateur national de La France insoumise, a également critiqué la réunion, accusant le gouvernement de faire perdre du temps au pays. Les relations entre LFI et l’exécutif sont particulièrement tendues depuis les révélations de Mediapart sur de possibles pressions exercées sur les renseignements territoriaux pour établir des liens entre les Insoumis et les violences du 17 octobre. Le gouvernement conteste ces accusations, tandis que Manuel Bompard a annoncé vouloir saisir la justice.

Raphaël Glucksmann, candidat de la gauche sociale-démocrate à la présidentielle de 2027, a pour sa part insisté sur la nécessité de répondre aux difficultés économiques et sociales à l’origine des mobilisations. Selon lui, une réponse uniquement sécuritaire ne permettrait pas de résoudre la crise. Bruno Retailleau a quitté la rencontre avant sa conclusion, invoquant ses obligations professionnelles.