Voitures avec chauffeur, secrétariats : les députés veulent diviser par deux la durée des avantages des anciens Premiers ministres

La commission des finances de l'Assemblée nationale adopte un amendement visant à réduire de dix à cinq ans la durée des avantages matériels des anciens Premiers ministres. Cette mesure, qui pourrait réaliser 520 000 euros d'économies, suscite également des appels à inclure les anciens présidents dans la discussion sur la réduction des dépenses publiques.

Les anciens Premiers ministres pourraient bientôt voir leurs avantages matériels réduits. Ce jeudi 22 octobre, la commission des finances de l’Assemblée nationale a adopté un amendement présenté par la députée Les Républicains Marie-Christine Dalloz visant à ramener de dix à cinq ans la durée pendant laquelle les anciens chefs du gouvernement peuvent bénéficier de certains moyens pris en charge par l’État. Une décision symbolique dans un contexte où les Français sont appelés à consentir de nouveaux efforts budgétaires.

Le dispositif concerne notamment la mise à disposition d’une voiture avec chauffeur et d’un secrétariat particulier. Aujourd’hui, ces prestations peuvent être accordées aux anciens Premiers ministres pendant une période maximale de dix ans, sous certaines conditions. Marie-Christine Dalloz considère que cette durée est excessive et difficilement justifiable alors que l’exécutif cherche à réduire les dépenses publiques. Son amendement prévoit de la diviser par deux, ce qui permettrait, selon son chiffrage, de réaliser 520 000 euros d’économies supplémentaires.

LFI veut également s’attaquer aux avantages des anciens présidents

Le président insoumis de la commission des finances, Éric Coquerel, a accueilli favorablement le principe d’une réduction des dépenses, tout en regrettant que le débat ne concerne pas également les anciens présidents de la République. Selon lui, les efforts de maîtrise budgétaire devraient s’appliquer à l’ensemble des anciens hauts responsables de l’État et ne pas se limiter aux seuls anciens locataires de Matignon.

L’amendement a été adopté en commission, mais il doit encore franchir les prochaines étapes de la procédure budgétaire. Sa mise en œuvre nécessiterait également une modification réglementaire par le gouvernement.