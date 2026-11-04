POLITIQUE

Violences du 17 octobre : devant les députés, Laurent Nuñez reconnaît « un échec » et un « défaut d’anticipation »

Par

2 minutes de lecture

Violences du 17 octobre : devant les députés, Laurent Nuñez reconnaît « un échec » et un « défaut d'anticipation »
Violences du 17 octobre : devant les députés, Laurent Nuñez reconnaît « un échec » et un « défaut d'anticipation »

Laurent Nuñez a reconnu mardi 3 novembre des défaillances dans la préparation du dispositif de maintien de l’ordre lors des violences du 17 octobre. Auditionné par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale consacrée à ces événements, le ministre de l’Intérieur a évoqué « un échec » et un « défaut d’anticipation », tout en assumant sa responsabilité politique. « Quand il y a des troubles aussi graves, un ministre de l’Intérieur est responsable par principe », a-t-il déclaré devant les députés. Une reconnaissance attendue après plusieurs semaines de controverses sur l’action des forces de sécurité.

Le ministre a toutefois refusé de réduire les difficultés rencontrées à une simple insuffisance des effectifs policiers. Selon lui, les autorités ont dû faire face à une combinaison de risques simultanés dont l’intensité n’avait pas été correctement évaluée. Les événements du 17 octobre avaient donné lieu à d’importantes violences dans plusieurs villes, soulevant de nombreuses interrogations sur les consignes transmises aux forces de l’ordre et sur la capacité des services de renseignement à anticiper les affrontements.

Le ministre défend le recours aux moyens intermédiaires

Cette audition intervient au lendemain d’une autre prise de position de Laurent Nuñez sur les équipements utilisés par les forces de sécurité. Le ministre a affirmé qu’il ne renoncerait ni aux grenades ni aux gaz lacrymogènes, considérant que les policiers et les gendarmes doivent pouvoir disposer de moyens intermédiaires lorsqu’ils sont confrontés à des attaques. Une ligne qui répond aux critiques de certaines organisations et de responsables de gauche, favorables à une évolution de la doctrine française du maintien de l’ordre.

Partager cet article

Radouan Kourak

Radouan Kourak

Journaliste et entrepreneur, Radouan Kourak est passionné d’histoire et de politique. Il se distingue par son goût pour l’analyse, le débat et la confrontation d’idées. Repéré par Cyril Hanouna, il est un habitué des plateaux de télévision. Il mène en parallèle plusieurs projets entrepreneuriaux dans les médias, les affaires publiques et l’immobilier, avec une approche orientée résultats et développement.

Voir tous les articles de Radouan Kourak

Votre actualité, selon vos intérêts

Choisissez les rubriques et la langue de votre newsletter. Vous pourrez modifier vos préférences à tout moment.

Réagir à l’article

Soyez le premier à commenter cet article.

Réagir à cet article

Les commentaires sont modérés. Les messages promotionnels, les envois automatiques et les liens abusifs sont bloqués.

Votre premier commentaire, ou tout message contenant un lien, peut être placé en attente de validation.

Plus de POLITIQUE

Application Entrevue

L’info partout avec vous

Retrouvez l’actualité, les alertes et vos rubriques préférées dans une expérience pensée pour le mobile.

Télécharger l’application Entrevue dans l’App Store Télécharger l’application Entrevue sur Google Play
Écran Alertes de l’application Entrevue : les dernières alertes info
Écran de personnalisation des rubriques de l’application Entrevue
Écran Actu de l’application Entrevue : le récit à la une