Crise des lycées : Laurent Nuñez face aux députés après plusieurs jours de polémique sur le maintien de l’ordre

Laurent Nuñez s'apprête à répondre aux députés à l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise lycéenne, particulièrement après la blessure d'un lycéen. La gauche exige des éclaircissements sur la doctrine de maintien de l'ordre et l'utilisation de la force, alors qu'une enquête de l'IGPN est en cours.

Laurent Nuñez va devoir répondre directement aux députés ce mardi après-midi. Après plusieurs jours d’accusations échangées par médias interposés sur la gestion de la crise lycéenne, le ministre de l’Intérieur participera à 15 heures aux Questions au gouvernement à l’Assemblée nationale.

La séance intervient dans un contexte particulièrement tendu. La gauche réclame des explications sur la doctrine de maintien de l’ordre, notamment après la grave blessure d’un lycéen de 15 ans à Lens. Une enquête de l’IGPN doit déterminer les circonstances exactes dans lesquelles la grenade ayant explosé a été utilisée.

Nuñez se dit prêt à « rendre des comptes »

Le ministre assure ne pas vouloir esquiver le débat. Laurent Nuñez s’est dit prêt à « rendre des comptes sur la façon dont [il] maintient l’ordre public », aussi bien lors des Questions au gouvernement que devant la commission des lois.

Cette audition en commission est déjà programmée pour mercredi à 15 heures. Elle permettra aux parlementaires d’interroger plus longuement le ministre sur les consignes données aux policiers et gendarmes, l’utilisation des armes de force intermédiaire et la stratégie retenue autour des établissements mobilisés.

La séance de ce mardi pourrait néanmoins produire les premiers véritables face-à-face entre Laurent Nuñez et les députés de gauche depuis l’intensification de la crise.