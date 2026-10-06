Crise des lycées : Alexandre Benalla demande la démission immédiate de Laurent Nuñez

Alexandre Benalla exhorte Laurent Nuñez à démissionner, accusant le ministre de l'Intérieur d'avoir perdu le contrôle face au mouvement lycéen et à la violence policière. Sa demande, marquée par son propre passé lié aux violences de 2018, souligne l'urgence des discussions sur la gestion du maintien de l'ordre et les blessures occasionnées aux jeunes.

Alexandre Benalla entre à son tour dans la polémique sur la gestion du mouvement lycéen. L’ancien chargé de mission de l’Élysée demande la démission « immédiatement » de Laurent Nuñez, qu’il accuse d’avoir « totalement perdu le contrôle » de la situation. Une intervention particulièrement remarquée au regard du parcours de l’ancien responsable de la sécurité d’Emmanuel Macron et de l’affaire du 1er-Mai 2018 qui avait porté son nom.

« Laurent Nuñez a totalement perdu le contrôle… Il devrait démissionner immédiatement et appeler à la retenue la plus totale ! », écrit Alexandre Benalla. Il ajoute : « On ne se comporte pas comme ça avec des enfants et des adolescents ! C’est de la folie ! » L’ancien collaborateur de l’Élysée accompagne son message d’une liste de blessures subies par des jeunes depuis le début de la mobilisation et fait notamment référence au lycéen de 15 ans qui a perdu une main à Lens.

Une intervention forcément remarquée venant d’Alexandre Benalla

La prise de position est d’autant plus singulière qu’Alexandre Benalla reste associé dans l’opinion à la question du maintien de l’ordre. Ancien chargé de mission à la présidence de la République, il avait été filmé le 1er mai 2018 exerçant des violences sur des manifestants alors qu’il participait comme observateur à une opération de police. L’affaire avait provoqué une crise politique majeure et donné lieu à une commission d’enquête du Sénat.

Le voir réclamer aujourd’hui la « retenue la plus totale » des forces de l’ordre et la démission du ministre de l’Intérieur donne donc une résonance particulière à son intervention. Benalla ne se contente d’ailleurs pas de demander des explications à Laurent Nuñez : il considère que la gestion de la crise justifie son départ immédiat du gouvernement.

Cette charge intervient alors que le maintien de l’ordre autour des lycées est devenu l’un des principaux sujets politiques de la semaine. La grave blessure survenue à Lens a notamment conduit plusieurs responsables de gauche à réclamer des explications au ministre et une révision de la doctrine policière. Une enquête de l’IGPN est en cours : les circonstances précises dans lesquelles la grenade a explosé et blessé l’adolescent ne sont donc pas encore établies.