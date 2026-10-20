« Des camps d’entraînement terroristes » : David Lisnard accuse l’ultragauche et vise Mélenchon sur RTL

David Lisnard, maire de Cannes, dénonce des camps d'entraînement pour militants radicaux sur le plateau de Millevaches, les liant à la guérilla urbaine et visant Jean-Luc Mélenchon pour sa proximité avec ces groupes. Ces propos surviennent après l'incendie de l'hôtel de ville de Limoges, dans un contexte de tensions croissantes.

Invité de RTL ce mardi 20 octobre, le maire de Cannes et président de Nouvelle Énergie a affirmé que des militants radicaux s’entraîneraient à la guérilla urbaine sur le plateau de Millevaches, dans le Limousin. Évoquant de véritables « camps d’entraînement terroristes », il a également mis en cause Jean-Luc Mélenchon, auquel il reproche sa proximité politique avec certains mouvements radicaux. Des déclarations particulièrement offensives, trois jours après l’incendie de l’hôtel de ville de Limoges.

Interrogé sur les violences du samedi 17 octobre, David Lisnard a estimé que les destructions observées dans plusieurs villes françaises ne pouvaient être analysées uniquement comme des débordements spontanés. Selon lui, certains groupes se prépareraient depuis longtemps à des affrontements avec les forces de l’ordre. Le maire de Cannes affirme que le plateau de Millevaches accueillerait des militants d’ultragauche, parmi lesquels d’anciens zadistes, des membres de la mouvance black bloc et des ressortissants étrangers, qui s’y entraîneraient aux techniques de lutte urbaine.

Jean-Luc Mélenchon directement visé

David Lisnard a également ciblé Jean-Luc Mélenchon, reprochant au dirigeant de La France insoumise de se rendre régulièrement dans cette région. Le président de Nouvelle Énergie établit ainsi un rapprochement politique entre le leader insoumis et les milieux militants radicaux qu’il dénonce.

Ces déclarations interviennent dans un contexte particulièrement sensible à Limoges. Samedi, l’hôtel de ville a été ravagé par un incendie survenu en marge de la mobilisation nationale contre la vie chère. Le bâtiment historique, inauguré en 1883, a subi des destructions considérables, provoquant une vive émotion parmi les habitants et les élus locaux. David Lisnard s’est lui-même rendu sur place pour apporter son soutien au maire Guillaume Guérin.