Municipales 2026 : tensions au PS, Boris Vallaud critique Olivier Faure qui renvoie la faute à Jean-Luc Mélenchon

Au lendemain des municipales, les divisions s’exacerbent au sein du Parti socialiste. Le député Boris Vallaud a vivement mis en cause la stratégie d’Olivier Faure, accusant la direction du parti d’avoir contribué aux contre-performances de la gauche dans plusieurs villes.

Selon lui, le manque de clarté et de cohérence dans les alliances, notamment avec La France insoumise, a brouillé le message politique et désorienté l’électorat. Une critique directe qui illustre les tensions internes entre différentes lignes au sein du PS.

Faure renvoie la responsabilité à LFI

Face à ces attaques, Olivier Faure a répliqué en pointant la responsabilité de Jean-Luc Mélenchon et de La France insoumise. Le premier secrétaire socialiste estime que l’attitude de LFI, jugée trop clivante, a empêché la constitution d’alliances solides et pénalisé la gauche dans plusieurs scrutins locaux.

Ce jeu de renvois de responsabilité met en lumière une fracture persistante entre les forces de gauche, alors même que les municipales devaient servir de tremplin pour reconstruire une dynamique commune. À l’approche des prochaines échéances nationales, ces tensions interrogent sur la capacité du camp progressiste à se rassembler.