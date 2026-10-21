Après les pillages, l'État annonce des prêts à taux zéro et des aides d'urgence pour les commerçants

Le gouvernement met en place des mesures d'urgence pour soutenir les commerçants touchés par les violences du 17 octobre. Parmi ces mesures, on trouve des prêts à taux zéro jusqu'à 50 000 euros, des reports de cotisations sociales et des aides financières, visant à permettre une reprise rapide des activités.

Le gouvernement dévoile ses premières mesures économiques d’urgence après les violences du 17 octobre. Ce mardi 20 octobre, Bercy a annoncé un dispositif exceptionnel destiné aux commerçants, artisans et petites entreprises dont les établissements ont été endommagés pendant les manifestations. Parmi les principales mesures figurent des prêts à taux zéro pouvant atteindre 50 000 euros, des reports de cotisations sociales et des aides financières ciblées. L’objectif est de permettre aux professionnels de reprendre rapidement leur activité, alors que les dégâts se chiffrent potentiellement en millions d’euros.

Les incendies, les pillages et les dégradations ont durement touché plusieurs centres-villes français. À Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux et Limoges, de nombreux commerces ont subi des destructions de vitrines, des vols de marchandises ou des dommages importants à leurs locaux. Certains professionnels se retrouvent dans l’impossibilité de rouvrir immédiatement, tandis que d’autres doivent faire face à des dépenses de réparation et à une interruption brutale de leur chiffre d’affaires.

Des prêts pouvant atteindre 50 000 euros

À l’issue d’une réunion exceptionnelle avec les représentants des entreprises, le gouvernement a annoncé plusieurs dispositifs de soutien. Les commerçants concernés pourront notamment bénéficier de prêts à taux zéro pouvant atteindre 50 000 euros, selon les conditions qui seront précisées par les pouvoirs publics.

Bercy prévoit également des possibilités de report des cotisations Urssaf pouvant aller jusqu’à douze mois, ainsi que des facilités fiscales destinées aux entreprises confrontées à des difficultés de trésorerie. Une aide pouvant atteindre 1 500 euros est également annoncée dans le cadre du soutien apporté par les chambres de commerce.