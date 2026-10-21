QR code : comment ce petit carré noir et blanc est devenu indispensable dans notre quotidien

Le QR code, inventé en 1994 au Japon, s'est rapidement imposé dans divers secteurs, facilitant l'accès à l'information et les interactions numériques. Sa démocratisation, accélérée par la pandémie de Covid-19, présente des avantages économiques mais aussi des risques de fraude. Même en état de vigilance, ce code reste essentiel dans la transformation numérique.

On le retrouve sur les menus des restaurants, les billets de train, les emballages alimentaires, les affiches publicitaires et même les documents administratifs. En quelques années, le QR code s’est imposé comme un outil incontournable de notre quotidien. Facilement reconnaissable à ses petits carrés noirs disposés sur un fond blanc, ce code permet d’accéder instantanément à une information en utilisant simplement l’appareil photo d’un smartphone. Derrière son apparente simplicité se cache pourtant une technologie capable de stocker des données et de faciliter de nombreuses opérations numériques. Son succès repose notamment sur sa rapidité, sa facilité d’utilisation et sa capacité à relier un support physique à un contenu numérique. Mais si le QR code offre de nombreux avantages, sa généralisation soulève également des interrogations concernant la sécurité des utilisateurs et la protection des données personnelles.

L’histoire du QR code commence en 1994 au Japon. Il est inventé par Masahiro Hara et son équipe au sein de l’entreprise Denso Wave, une filiale du groupe Toyota spécialisée dans les équipements industriels. À l’origine, cette technologie est destinée à améliorer le suivi des pièces automobiles dans les usines. Les codes-barres traditionnels, limités dans leur capacité de stockage, ne permettent pas toujours d’identifier rapidement les nombreuses références nécessaires à la production. Le QR code, dont le nom signifie « Quick Response », autrement dit « réponse rapide », apporte une solution en permettant de lire davantage d’informations dans un espace réduit. Contrairement au code-barres classique, qui fonctionne principalement sur une seule dimension, il utilise une structure en deux dimensions. Cette particularité lui permet de contenir des caractères numériques, des lettres ou d’autres données. Les trois grands carrés situés dans ses angles servent notamment à faciliter son repérage et son orientation lors de la lecture. Grâce à des mécanismes de correction d’erreurs, certains QR codes restent lisibles même lorsqu’une partie de leur surface est abîmée.

Une technologie pratique qui attire aussi les escrocs

Le fonctionnement d’un QR code repose sur un principe relativement simple. Lorsqu’un utilisateur le scanne avec son téléphone, une application interprète les informations encodées et propose l’action correspondante. Dans la majorité des cas, il s’agit d’ouvrir un site Internet, mais le code peut également contenir les coordonnées d’un contact, les informations d’un réseau Wi-Fi ou un texte. Cette polyvalence explique son développement dans de nombreux secteurs. Les restaurants l’utilisent pour afficher leurs cartes, les musées pour proposer des contenus supplémentaires et les entreprises pour orienter leurs clients vers leurs services. La pandémie de Covid-19 a considérablement accéléré sa démocratisation, notamment avec les menus sans contact et les certificats sanitaires numériques. Depuis, les usages se sont multipliés, particulièrement dans les transports, les événements culturels et les paiements électroniques. Le QR code présente aussi un avantage économique : sa création peut être gratuite et son impression ne nécessite aucun équipement particulier.

Cette popularité s’accompagne toutefois de nouveaux risques. Des cybercriminels utilisent désormais de faux QR codes pour rediriger les internautes vers des sites frauduleux, une technique parfois appelée « quishing », contraction de « QR code » et de « phishing ». Les escrocs peuvent notamment coller un autocollant contenant un code malveillant sur un horodateur, une borne de recharge ou une affiche officielle. L’utilisateur croit alors accéder à un service légitime, mais se retrouve sur une page destinée à récupérer ses coordonnées bancaires ou ses identifiants personnels. Pour limiter ces risques, les spécialistes de la cybersécurité recommandent de vérifier l’adresse du site affichée avant de l’ouvrir, de se méfier des demandes de paiement inhabituelles et de ne jamais transmettre d’informations sensibles sans s’assurer de l’authenticité du service. Il est également préférable d’utiliser directement l’application officielle lorsqu’elle existe. Malgré ces précautions nécessaires, le QR code conserve une place importante dans la transformation numérique des services. Trente ans après son invention, cette technologie initialement conçue pour l’industrie automobile est devenue un lien presque universel entre le monde physique et Internet.