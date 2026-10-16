Après 9 ans d’attente, Elon Musk dévoile une Tesla volante: la Roadster réalise des figures aériennes spectaculaires

Elon Musk dévoile une Tesla Roadster capable de voler, réalisant des acrobaties spectaculaires lors d'un événement à McGregor, Texas. Prévue pour une production en 2028, cette voiture, équipée de propulseurs développés avec SpaceX, suscite un grand engouement malgré des annulations précédentes et des défis réglementaires à venir.

Elon Musk a dévoilé, dans la nuit de jeudi à vendredi, une nouvelle Tesla Roadster capable de quitter le sol, d’effectuer des rotations dans les airs et de se reposer sur ses roues. La démonstration, organisée dans les installations de SpaceX à McGregor, au Texas, a donné lieu à des images spectaculaires. Neuf ans après la première présentation du modèle, le constructeur a montré un prototype équipé de propulseurs, tout en annonçant une production pour 2028.

Une Tesla lancée à l’envers avant de retomber sur ses roues

Lors de la présentation, une Roadster blanche s’est engagée sur une immense rampe incurvée jusqu’à circuler à l’envers. Elle a ensuite quitté la structure, a effectué une rotation dans les airs grâce à ses propulseurs, puis a retrouvé une position normale avant de se poser sur la chaussée. Le véhicule a également franchi, en décollant brièvement, une rangée de modèles Tesla comprenant notamment un Cybertruck, un Cybercab, un Semi, une Model Y et une Model 3.

Des propulseurs développés avec SpaceX

Pour obtenir ces résultats, Tesla a travaillé avec les équipes de SpaceX sur un dispositif de propulseurs à gaz froid, alimentés par de l’air comprimé. Les différentes versions du véhicule associent, selon leur configuration, des équipements d’aspiration destinés à renforcer l’adhérence et des propulseurs capables de modifier rapidement l’attitude de la voiture.

Cette technologie permet des accélérations particulièrement fortes, mais aussi des mouvements impossibles à réaliser avec une voiture sportive classique. Le constructeur a présenté trois déclinaisons, baptisées Performance, Thrust et Rocket, cette dernière étant conçue pour exploiter les capacités aériennes les plus poussées.

De 0 à 100 km/h en moins d’une seconde

Au cours de l’événement, Tesla a annoncé avoir réalisé un passage de 0 à 60 miles par heure, soit environ 97 km/h, en seulement 0,81 seconde. Le constructeur a également évoqué une vitesse maximale supérieure à 230 miles par heure, soit environ 370 km/h, et une autonomie de plus de 300 miles, l’équivalent d’environ 480 kilomètres.

Un projet annoncé en 2017 et repoussé pendant des années

Elon Musk avait dévoilé cette deuxième génération de Roadster en novembre 2017, avec l’objectif de la commercialiser en 2020. Le modèle avait suscité un enthousiasme immédiat et Tesla avait commencé à accepter des réservations, mais le calendrier avait été repoussé à de multiples reprises.

Entre-temps, le groupe s’était concentré sur la Model 3, la Model Y, le Cybertruck et ses projets de conduite autonome. Tesla avait notamment engagé le développement de son Cybercab, confronté à d’importants enjeux réglementaires. La présentation de la nouvelle Roadster, d’abord prévue le 1er octobre 2026, avait elle-même été reportée au 15 octobre en raison des conditions météorologiques.

Premières livraisons : Tesla vise désormais 2028

Malgré le caractère spectaculaire de la démonstration, les acheteurs devront encore patienter. Elon Musk a fixé à 2028 l’objectif de lancement de la production, sans annoncer de prix définitif pour les différentes versions. Les réservations évoquées lors de l’événement s’accompagnent de montants élevés, notamment 50 000 dollars pour la Performance et 250 000 dollars pour la Thrust, tandis que la Rocket doit être réservée à une clientèle invitée.

Il reste également à déterminer dans quelles conditions les propulseurs pourront être utilisés hors d’un site d’essai. Les homologations routières et les éventuelles exigences applicables à un véhicule quittant le sol représentent autant d’obstacles avant une commercialisation effective.

Une première historique : Elon Musk fait entrer l’automobile dans une nouvelle ère

Neuf ans après avoir annoncé son ambition de révolutionner l’automobile, Elon Musk a frappé un grand coup. En dévoilant une Tesla Roadster capable de quitter le sol, de réaliser des figures aériennes et de se poser sur ses quatre roues grâce à ses propulseurs, le patron de Tesla et de SpaceX a offert une démonstration spectaculaire. Pour la première fois, une Tesla a montré des capacités aériennes qui semblaient jusqu’ici réservées à la science-fiction. Une présentation historique qui marque une nouvelle étape dans l’histoire du constructeur américain et donne une dimension inédite à l’automobile du futur.