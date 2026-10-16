Automobile : pendant que Macron s'extasie devant une 2CV électrique, Elon Musk fait voler une Tesla. Le symbole d'une Europe qui regarde dans le rétroviseur

Le contraste entre l'innovation américaine et l'approche européenne se dévoile au travers de la présentation d'une 2CV électrique par Macron et du vol d'une Tesla Roadster par Elon Musk. Pendant que l'Europe se concentre sur des réglementations, les États-Unis et la Chine avancent dans l'expérimentation automobile, suscitant des interrogations sur l'avenir de l'industrie européenne.

Deux images résument à elles seules le fossé qui se creuse entre l’Europe et les grandes puissances de l’innovation. À Paris, Emmanuel Macron découvre une Citroën 2CV électrique, nouvelle incarnation d’un modèle né il y a près de 80 ans. Au Texas, Elon Musk présente une Tesla Roadster capable de décoller du sol grâce à des technologies développées avec SpaceX. Pendant que la France et l’Union européenne multiplient les réglementations, les contraintes et les taxes, d’autres cherchent à repousser les limites de ce qui paraît technologiquement possible. Le contraste est terrible. Et il pose une question dérangeante : à force de vouloir tout encadrer, l’Europe n’est-elle pas en train de laisser les autres inventer le monde de demain ?

Macron dans une 2CV électrique : tout un symbole !

La scène se déroule au Mondial de l’automobile de Paris, en ce mois d’octobre. Emmanuel Macron découvre, aux côtés des dirigeants de Stellantis, la nouvelle Citroën 2CV électrique, présentée comme l’une des grandes attractions du salon. Une voiture qui reprend les lignes du mythique modèle lancé en 1948, avec ses phares ronds, sa silhouette caractéristique et son allure d’un autre temps.

Citroën annonce une commercialisation à l’horizon 2028, avec un prix envisagé autour de 15 000 euros. Le projet répond à une véritable demande de voitures électriques abordables, mais il illustre surtout une tendance devenue presque systématique dans l’industrie automobile française : pour préparer l’avenir, on commence par exhumer le passé.

Après la Renault 5, la Renault 4 et désormais la Citroën 2CV, les constructeurs français multiplient les résurrections de modèles historiques. Une stratégie qui exploite la nostalgie et les souvenirs des automobilistes, sans nécessairement proposer de véritable rupture dans la conception même de la voiture.

Le symbole est d’autant plus frappant que cette nouvelle 2CV devrait faire largement appel à des technologies développées avec le constructeur chinois Leapmotor, partenaire de Stellantis. Autrement dit, une voiture présentée comme un hommage au génie automobile français pourrait embarquer une plateforme et des batteries issues d’un partenariat avec la Chine. Difficile de trouver meilleure illustration des bouleversements industriels en cours.

Pendant ce temps, Elon Musk fait décoller une voiture au Texas

À plusieurs milliers de kilomètres de Paris, le spectacle est radicalement différent. Dans la nuit du 15 au 16 octobre, Elon Musk a présenté au Texas une nouvelle version de la Tesla Roadster, équipée de propulseurs développés avec les ingénieurs de SpaceX.

La démonstration a de quoi impressionner. Le véhicule quitte brièvement le sol, franchit plusieurs voitures, effectue des rotations aériennes et utilise un système de propulsion pour contrôler ses déplacements. La Roadster est également capable d’évoluer sur une rampe inversée grâce à un dispositif d’aspiration particulièrement puissant.

Tesla annonce une accélération de 0 à 60 miles par heure, soit environ 97 km/h, en moins d’une seconde. Le constructeur revendique également une vitesse de pointe supérieure à 370 km/h, avec une production envisagée pour 2028. Une démonstration qui montre jusqu’où Tesla entend pousser l’expérimentation automobile.

En Europe, la passion des taxes, des interdictions et des réglementations

Ce contraste technologique prend une dimension particulière lorsqu’on examine les choix politiques européens. Depuis plusieurs années, Bruxelles multiplie les normes environnementales, les obligations imposées aux constructeurs et les échéances réglementaires destinées à transformer le secteur automobile.

L’Union européenne a notamment fixé un objectif de réduction des émissions de CO₂ des voitures neuves, initialement établi à 100% en 2035. Face aux difficultés rencontrées par l’industrie, la Commission européenne a proposé, en décembre 2025, d’assouplir cet objectif à 90%, avec des mécanismes de compensation pour les émissions restantes. Une révision qui montre les tensions entre les ambitions réglementaires de Bruxelles et les réalités industrielles.

À ces contraintes s’ajoutent les malus automobiles français, les taxes sur les véhicules les plus polluants, les restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions et les obligations administratives qui accompagnent la transition énergétique.

Individuellement, ces dispositifs poursuivent des objectifs environnementaux identifiés. Leur accumulation soulève néanmoins une question industrielle fondamentale : peut-on demander aux constructeurs européens d’investir massivement dans des technologies nouvelles tout en multipliant les contraintes qui pèsent sur leurs coûts, leurs investissements et leurs débouchés commerciaux ?

Car les industriels européens doivent financer simultanément leur conversion électrique, développer de nouvelles plateformes, sécuriser leur approvisionnement en batteries et affronter une concurrence mondiale de plus en plus agressive. Le tout dans un environnement marqué par des coûts de production élevés et des exigences réglementaires particulièrement importantes.

À force de vouloir définir par avance ce que devra être l’automobile de demain, l’Europe prend le risque de réduire les marges de manœuvre de ceux qui sont chargés de l’inventer.

La Chine innove, les États-Unis expérimentent, l’Europe réglemente

Le phénomène dépasse largement le cas de Tesla. En Chine, des groupes comme BYD ont développé une industrie automobile électrique puissante, reposant notamment sur leur maîtrise des batteries, des chaînes d’approvisionnement et des capacités de production.

Les constructeurs chinois gagnent des parts de marché à l’international et s’implantent progressivement en Europe. Leur compétitivité constitue désormais un défi majeur pour les marques historiques du continent, contraintes de revoir leurs méthodes de développement et leurs structures de coûts.

Aux États-Unis, Tesla poursuit ses investissements dans l’intelligence artificielle, la robotique et les systèmes de conduite autonome. SpaceX, autre entreprise dirigée par Elon Musk, a transformé l’économie du lancement spatial grâce à la réutilisation de ses lanceurs.

En Europe, les entreprises innovantes existent également, tout comme des groupes industriels de premier plan. Airbus, notamment, démontre que le continent conserve des compétences technologiques considérables. Le problème réside davantage dans la capacité à transformer ces compétences en nouvelles entreprises mondiales, à financer leur développement et à leur permettre de changer rapidement d’échelle.

Pendant que les groupes américains et chinois investissent dans des technologies de rupture, une grande partie du débat européen continue de tourner autour des normes, des interdictions, des objectifs d’émissions et des modalités de taxation.

Une situation d’autant plus paradoxale que l’Europe a longtemps été le berceau des plus grandes innovations automobiles. De la démocratisation de la voiture populaire aux moteurs les plus sophistiqués, les constructeurs français, allemands et italiens ont contribué à façonner l’histoire mondiale de l’automobile.

Aujourd’hui, c’est une voiture imaginée en 1948 qui attire les regards sur le stand d’un constructeur français, pendant qu’un entrepreneur américain présente un véhicule équipé de propulseurs aéronautiques.

Elon Musk, tant critiqué en Europe, continue de repousser les frontières technologiques

Il existe également un contraste dans la manière dont Elon Musk est perçu. L’entrepreneur est devenu une figure particulièrement controversée en Europe, en raison de ses interventions politiques, de son rôle sur le réseau social X et de ses prises de position parfois provocatrices.

Pendant ce temps, Tesla a contribué à imposer le véhicule électrique comme une alternative crédible à grande échelle, à une époque où une partie de l’industrie automobile traditionnelle demeurait attachée au moteur thermique. SpaceX a démontré qu’il était possible de récupérer et de réutiliser des lanceurs spatiaux, bouleversant les méthodes et les coûts du secteur.

Avec cette nouvelle Roadster, Musk poursuit la même logique : tenter des expériences techniques inhabituelles, provoquer des ruptures et transformer des idées spectaculaires en démonstrations concrètes. La présentation texane témoigne d’une volonté de repousser les possibilités techniques d’un véhicule.

Cette culture de l’expérimentation qui interroge les choix européens. Là où certains cherchent à démontrer qu’une technologie est possible, d’autres semblent davantage préoccupés par la définition du cadre dans lequel elle pourra éventuellement être autorisée.

Et si le véritable problème européen était devenu le manque d’audace ?

La comparaison entre la 2CV électrique et la Tesla Roadster est évidemment celle de deux véhicules aux vocations commerciales très différentes. La première veut rendre la mobilité électrique accessible, la seconde sert de vitrine à des technologies expérimentales particulièrement coûteuses. Mais les images racontent aussi quelque chose de plus profond sur la manière d’envisager l’avenir.

La France possède une histoire industrielle exceptionnelle, des ingénieurs de haut niveau et des constructeurs qui ont révolutionné l’automobile pendant des décennies. Pourtant, la multiplication des rééditions de modèles anciens finit par donner le sentiment d’une industrie qui cherche davantage à capitaliser sur ses anciennes réussites qu’à imposer de nouvelles références mondiales.

Et les responsables politiques européens ne peuvent pas se contenter de déplorer la puissance industrielle américaine ou chinoise tout en ignorant les effets cumulés de leurs propres choix réglementaires et fiscaux.

La transition énergétique exige naturellement des investissements considérables. Elle pourrait aussi constituer une formidable occasion de prendre de l’avance. Encore faudrait-il que l’Europe fasse de l’innovation et de la compétitivité industrielle des priorités aussi importantes que l’encadrement des technologies existantes.

En octobre 2026, deux images resteront : Emmanuel Macron devant une 2CV remise au goût du jour, et Elon Musk faisant décoller une Tesla au Texas. D’un côté, une voiture de 1948 à laquelle on ajoute une batterie. De l’autre, une voiture du XXIe siècle à laquelle on ajoute des propulseurs.

L’Europe a inventé une partie de l’histoire automobile. Elle ne devrait pas avoir pour seule ambition de la recycler…