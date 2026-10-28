Ford présente le Fathom, un pick-up électrique à moins de 30 000 dollars, intégré d'un onduleur permettant de fournir de l'électricité à un domicile. Ce modèle se distingue par sa technologie de recharge bidirectionnelle simplifiée et un positionnement stratégique, face à une concurrence croissante sur le marché des pick-ups électriques abordables.

Le constructeur américain Ford a dévoilé le Fathom, un pick-up électrique vendu sous la barre des 30 000 dollars, capable d’alimenter une maison en électricité grâce à un onduleur intégré directement dans le véhicule.

Ford franchit un cap dans la démocratisation du véhicule électrique avec le Fathom, un pick-up annoncé à moins de 30 000 dollars et attendu pour l’année prochaine. Au-delà de son prix, c’est une caractéristique technique qui retient l’attention : chaque exemplaire sera équipé d’un onduleur embarqué, permettant au véhicule de fonctionner comme une batterie de secours pour le domicile de son propriétaire.

Cette approche tranche avec ce qui existait jusqu’ici. Sur le F-150 Lightning, le pick-up électrique que Ford a depuis abandonné, la technologie de recharge bidirectionnelle reposait sur un onduleur logé dans la borne murale, et non dans le véhicule lui-même. Avec le Fathom, l’onduleur est intégré d’origine dans le camion, ce qui simplifie l’installation et rend la fonctionnalité accessible à tous les acheteurs, sans équipement supplémentaire spécifique.

Le Fathom arrive sur un marché américain des pick-up électriques abordables qui se densifie rapidement. Un autre modèle, le Blank Slate, proposé par une jeune entreprise, mise sur le dépouillement total : deux portes, pas d’écran tactile, pas de système multimédia, pas de modem embarqué. Ford adopte une philosophie radicalement différente, en proposant quatre portes, un système multimédia, la compatibilité CarPlay et des vitres électriques, pour un tarif supérieur de 5 000 dollars à celui du Blank Slate.

Ce positionnement reflète une stratégie que Ford assume ouvertement : s’inspirer des méthodes de production des constructeurs chinois pour comprimer les coûts, tout en conservant les attributs attendus d’un véhicule grand public. L’acheteur bénéficie également du réseau de concessions Ford, un atout non négligeable pour l’entretien et le service après-vente.