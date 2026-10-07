Jaguar dévoile sa Type 01 : un pari électrique à environ 153 000 euros qui divise

La Jaguar Type 01, nouveauté présentée le 6 octobre à New York, se positionne comme un modèle électrique de luxe, avec un prix de départ de 153 000 euros. En développant 1 000 chevaux et promettant une autonomie importante, elle suscite des réactions divergentes quant à son design. Sa réussite commerciale reste à prouver.

Jaguar ouvre un nouveau chapitre avec la Type 01, une imposante voiture électrique dévoilée le 6 octobre à New York, lors d’un événement auquel assistait notamment l’actrice Florence Pugh. Ce modèle à quatre portes incarne le repositionnement de la marque britannique vers le luxe. Son prix débute à 130 000 livres au Royaume-Uni, soit environ 153 000 euros après conversion, sans qu’il s’agisse d’un tarif annoncé pour la France. Pour JLR, cette nouveauté doit donner une traduction commerciale à la transformation de Jaguar.

Cette « Grand Tourer » développe environ 1 000 chevaux et annonce une accélération de 0 à 100 km/h en 3,2 secondes. Le constructeur revendique une autonomie pouvant atteindre environ 515 kilomètres à vitesse autoroutière soutenue. Son long capot rappelle volontairement la célèbre E-Type des années 1960, tandis que sa silhouette marque une rupture avec les précédentes générations. Présentée comme la Jaguar la plus puissante et la plus avancée techniquement jamais conçue, la Type 01 doit être le premier modèle d’une nouvelle gamme de trois véhicules électriques.

Une identité controversée, un succès commercial encore à construire

La présentation intervient près de deux ans après une campagne de communication qui avait déclenché une vive polémique. Une publicité sans voiture, suivie de concepts aux couleurs rose et bleue, avait alimenté les accusations de virage « woke » et d’abandon de l’héritage de Jaguar. La Type 01 partage également les observateurs : certains saluent son audace, tandis que d’autres critiquent une silhouette massive, éloignée des codes historiques de la marque. Cette rupture intervient toutefois après des difficultés commerciales anciennes, Jaguar ayant perdu du terrain auprès d’une clientèle davantage attirée par ses concurrents allemands.

Le constructeur doit désormais convaincre suffisamment d’acheteurs de débourser une telle somme pour une voiture électrique au dessin singulier. La Type 01 affrontera notamment les offres de Porsche, Mercedes-AMG et de marques chinoises comme Denza. Depuis la présentation des concepts en 2024, le responsable du design Gerry McGovern a quitté l’entreprise, JLR a changé de directeur général et s’est séparé de l’agence chargée de sa campagne controversée. Au-delà des réactions sur les réseaux sociaux, les commandes constitueront le véritable test de cette stratégie : la visibilité retrouvée de Jaguar devra se transformer en ventes durables.